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    Более 70 тысяч пассажиров ежедневно пользуются Tarlan Astana

    С момента запуска легкорельсового транспорта Tarlan Astanа им воспользовались более 8 млн пассажиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 70 тысяч пассажиров ежедневно пользуются Tarlan Astana
    Фото: акимат Астаны

    Об этом на заседании Общественного совета сообщил и. о. заместителя руководителя управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Мадияр Тукпатов.

    По его словам, протяженность линии LRT составляет 22,4 км, предусмотрено 18 станций, подвижной состав — 15 вагонов, время полного оборотного рейса — 95 минут.

    — Среднесуточный пассажиропоток составляет около 73 тыс. пассажиров, с момента запуска перевезено более 8 млн пассажиров, — сообщил Мадияр Тукпатов.

    Напомним, что с 1 августа в LRT Астаны изменилась система оплаты проезда. 

    Также сообщалось, что новые линии Tarlan Astana проложат через город по крестообразной схеме.

    LRT Транспорт Астана ЛРТ в Астане
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор