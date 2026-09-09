Более 70 тысяч пассажиров ежедневно пользуются Tarlan Astana

С момента запуска легкорельсового транспорта Tarlan Astanа им воспользовались более 8 млн пассажиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на заседании Общественного совета сообщил и. о. заместителя руководителя управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Мадияр Тукпатов.

По его словам, протяженность линии LRT составляет 22,4 км, предусмотрено 18 станций, подвижной состав — 15 вагонов, время полного оборотного рейса — 95 минут.

— Среднесуточный пассажиропоток составляет около 73 тыс. пассажиров, с момента запуска перевезено более 8 млн пассажиров, — сообщил Мадияр Тукпатов.

Напомним, что с 1 августа в LRT Астаны изменилась система оплаты проезда.

Также сообщалось, что новые линии Tarlan Astana проложат через город по крестообразной схеме.