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    19:13, 13 Май 2024 | GMT +6

    Почему суд признал Бишимбаева опасным рецидивистом

    Почему суд признал Куандыка Бишимбаева опасным рецидивистом
    Фото: Диана Бижанова / Kazinform

    На пресс-конференции по итогам судебного процесса судья-координатор по взаимодействию со СМИ Сейфулла Тасымбетов объяснил, почему осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева признали опасным рецидивистом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Да, опасный рецидив признан, поскольку он до этого был осужден за особо тяжкое преступление. Он считается судимым, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, поэтому в его действиях признан опасный рецидив, — сказал Сейфулла Тасымбетов.

    Ранее в столичном суде рассказали, сможет ли осужденный Куандык Бишимбаев выйти из колонии по условиям условно-досрочного освобождения.

    Напомним, судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

    Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

    Напомним, 9 ноября 2023 года в ЦОУ ДП города Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан.

    10 ноября в Министерстве внутренних дел подтвердили задержание экс-вице-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по факту убийства в одном из ресторанов Астаны 9 ноября. Потом его продлили.

    Через три дня в рамках расследования убийства женщины в ресторане директора «Гастро-центра» арестовали на два месяца.

    11 марта в столице Казахстана начался суд над обвиняемым в убийстве экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым.

    27 марта в Верховном суде заявили о проведении онлайн-трансляции с открытых судебных заседаний.

    В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Закон и право Судебный процесс Суды Суд присяжных Астана Дело Бишимбаева
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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