Почему стоит поменять препарат для ревакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. Асфендиярова Равиля Егембердиева в ходе пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникаций, рассказала о важности ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер напомнила, что вакцина дает непродолжительную защиту от коронавируса, поэтому сегодня так настоятельно рекомендуют пройти ревакцинацию. По ее словам, антитела у вакцинированных исчезают через несколько месяцев, хотя есть и такие, у кого они держатся намного дольше.

Профессор медуниверситета уверена, что повторную вакцинацию лучше проводить другой вакциной.

«Чтобы усилить иммунитет, предлагается принцип «перекрестной вакцинации». Различные вакцины по-разному стимулируют иммунный ответ, поэтому имеет смысл их чередовать» – говорит Р. Егембердиева.

Повторная вакцинация, как и первичная, в том числе после болезни, помогает иммунной системе «вспомнить», как выглядит вирус, значит, мобилизация иммунного ответа в случае его атаки будет происходить быстрее, и риски тяжелого течения и летального исхода снизятся.

Напомним, массовую ревакцинацию населения планируют начать в январе 2022 года, для групп риска раньше – уже с 22 ноября текущего года.