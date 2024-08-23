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    17:24, 23 Август 2024 | GMT +6

    Почему стоит инвестировать в «комфортные» школы, рассказал глава «Samruk-Kazyna Construction»

    комфортные школы
    Фото: Samruk-Kazyna Construction

    Глава АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов ответил на вопрос о том, почему стоит инвестировать в «комфортные» школы вместо простых, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, строительство одной «комфортной» школы на 300 ученических мест обходится в 3,8 млрд тенге, школы на 2000 мест - около 11 млрд тенге.

    - Школа на 1200 мест по полезной площади у нас даже дешевле на 2,7%, при том, что технологическое оснащение в два раза больше. Условия созданы, вы видели разницу, даже с «Биномом» какая разница, это самые современные комфортные школы. И говорить о том, что лучше построить на эти деньги дешевые школы, где туалеты на улице - так надо выбирать, нам нужно качественное образование или количество школ. Основной посыл в том, что наши школы ничем не отличаются в сельской местности от городской. И к этому нужно стремиться и к этому идти. Таких школ практически нигде нет, - высказался Маулен Айманбетов в кулуарах заседания общественного совета фонда Samruk-Kazyna.

    Напомним, в сентябре этого года будет введено в эксплуатацию 20 «комфортной» школ, вместо обещанных 98. Ранее Маулен Айманбетов назвал причины задержки в реализации плана по строительству. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Строительство Комфортная школа ФНБ «Самрук Казына» школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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