Почему стоит инвестировать в «комфортные» школы, рассказал глава «Samruk-Kazyna Construction»

Глава АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов ответил на вопрос о том, почему стоит инвестировать в «комфортные» школы вместо простых, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, строительство одной «комфортной» школы на 300 ученических мест обходится в 3,8 млрд тенге, школы на 2000 мест - около 11 млрд тенге.

- Школа на 1200 мест по полезной площади у нас даже дешевле на 2,7%, при том, что технологическое оснащение в два раза больше. Условия созданы, вы видели разницу, даже с «Биномом» какая разница, это самые современные комфортные школы. И говорить о том, что лучше построить на эти деньги дешевые школы, где туалеты на улице - так надо выбирать, нам нужно качественное образование или количество школ. Основной посыл в том, что наши школы ничем не отличаются в сельской местности от городской. И к этому нужно стремиться и к этому идти. Таких школ практически нигде нет, - высказался Маулен Айманбетов в кулуарах заседания общественного совета фонда Samruk-Kazyna.

Напомним, в сентябре этого года будет введено в эксплуатацию 20 «комфортной» школ, вместо обещанных 98. Ранее Маулен Айманбетов назвал причины задержки в реализации плана по строительству.