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Почему стали вакцинировать детей от коронавируса

17 Ноября 2021 17:30
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Почему стали вакцинировать детей от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почему стоит прививать детей старше 12 лет от коронавируса, ответила профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени Асфендиярова Равиля Егембердиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хотела бы обратить внимание на то, что в текущем году, когда появился агрессивный штамм «дельта», мы стали регистрировать заболеваемость среди детей и беременных. Если в прошлом году было такое мнение, что дети не болеют или болеют очень редко, то в этом году, вероятно, это связано с новым штаммом, который более агрессивный и может вызвать заболеваемость у детей и беременных. Причем последствия могут быть серьезные, осложнения тоже могут быть серьезные после перенесенного заболевания. В связи с этим было принято изучить эффективность вакцин для применения по отношению к детям. Такой вакциной была Comirnaty (Pfizer). Данные исследования показали высокую эффективность у детей в возрасте от 12 до 17 лет и безопасность. Поэтому во многих странах: США, Германии, Великобритании, Бельгии, Израиле, Индии, ОАЭ кампания вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет уже проводится. Наша страна тоже решила воспользоваться данным опытом и начать вакцинацию подростков. Я считаю, что бояться не надо. Лучше привить ребенка, чем ожидать, не дай бог, что ребенок заболеет и как протечет в дальнейшем заболевание и какие последствия будут. Я считаю, что обязательно нужно привиться», - сказала Равиля Егембердиева в ходе пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникаций.

Спикер также напомнила, что вакцинации против КВИ подлежат беременные женщины с 16 по 37 недели и женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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