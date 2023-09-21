Почему США и ЕС усиливают интерес к Центральной Азии

В рамках визита в Нью-Йорк Президент РК принял участие в дебатах Генассамблеи ООН, саммите глав государств ЦА и США. Политолог Досым Сатпаев рассказал МИА «Казинформ» о причинах интереса со стороны США к сотрудничеству с Казахстаном.

По мнению политолога, в рамках визита наибольший интерес вызвала встреча пяти глав государств Центральной Азии с президентом США Джо Байденом. Потому что встреча такого рода произошла впервые, учитывая что этот формат существует еще с 2015 года.



Госсекретарь США Блинкен также в начале этого года приезжал в Казахстан, проводился саммит, но уже на уровне министров иностранных дел стран Центральной Азии. То есть, мы видим, что в принципе эта площадка существует не первый год, но впервые встреча проходит на таком высоком уровне. Это, конечно, в первую очередь, связано с теми геополитическими изменениями, которые произошли, начиная с февраля прошлого года. Потому что до этого, с момента ухода США из Афганистана, интерес Вашингтона к региону снизился. Но сейчас он опять увеличился по нескольким причинам, - утверждает Досым Сатпаев.



В первую очередь он отметил, что Центральная Азия стала более активной ареной конкуренции между разными геополитическими игроками.



С учетом того, что Россия оказалась под мощным колпаком санкций, она полностью повернула свои приоритеты в сторону Востока и Азии. Естественно, в Центральной Азии Россия тоже пытается усилить свои позиции касательно попыток обходить санкции. Страны Центральной Азии оказались в этой сложной ситуации, потому что некоторые из них стали мостами, которых Россия использует для серого импорта и обхода санкций, - считает политолог.



Другой причиной интереса США к Центральной Азии эксперт назвал взаимодействие с Афганистаном.



Афганистан снова стал привлекать внимание, после прихода талибов к власти. Там очень серьезная сейчас проблема с гуманитарным кризисом. 20 миллионов человек в состоянии голода. Поэтому страны Центральной Азии для США и Европейского союза сейчас важны, в том числе как посредники и источники взаимодействия с движением «Талибан» . Не секрет, что Казахстан поставляет туда продукты питания, продает зерно, муку - это крупнейший рынок для страны.

Недавно в августе был казахстанско-афганский бизнес форум. Понятно, что для Запада полностью прекратить взаимодействие с Афганистаном не получится, потому что им необходимо оказывать какую-то помощь населению, чтобы сократить риск миграции, который идет в сторону Европы. Поэтому Центральная Азия сейчас важный посредник и игрок в этом афганском направлении, - пояснил Досым Сатпаев.



Третье направление, на которое обращает внимание политолог, связано с ростом конфронтации между Китаем и Западом. По его словам, учитывая военное и экономическое ослабление России, Китай с его активной политикой стремится укрепить свои позиции в регионе, что вызывает тревогу у США и Европейского союза.

Кроме того, Досым Сатпаев отмечает еще одно важное направление сотрудничества - добычу редкоземельных металлов.