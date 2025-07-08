Почему средний бизнес Казахстана не спешит участвовать в специальных соглашениях Правительства

В начале года на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение разработать план работы каждого перспективного среднего предприятия.

— Медленно продвигается работа по запуску крупных промышленных проектов. Надо синхронизировать данную работу с возвратом активов, которые в свое время были незаконно вывезены за пределы страны, в нашу казну. Об этом я уже говорил, в том числе на встречах с крупным бизнесом. Актуальной остается задача по формированию в стране компаний — лидеров среднего звена. Правительство должно до конца июня текущего года завершить подготовку плана работы с каждым перспективным средним предприятием, — сказал Глава государства.

По данному вопросу Агентство Kazinform направило запрос в Министерство национальной экономики.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с поручением Главы государства Правительство провело комплексную работу в рамках разработки конкретного плана (специального соглашения), направленного на увеличение производства в 2-3 раза, для каждого успешного работающего среднего предприятия.

В рамках этой работы были отобраны 360 предприятий среднего бизнеса, соответствующих ранее одобренным критериям (субъект среднего предпринимательства, принадлежность к добывающей и/или перерабатывающей отрасли, уплаченные налоги, рост доходов и фонда заработной платы).

— С отобранными компаниями, с целью расширения производства, повышения конкурентоспособности и обеспечения выхода их на новые рынки, с местными исполнительными органами на площадках региональных палат предпринимателей «Атамекен» был проведен ряд сессий. Это, в свою очередь, может стать предпосылкой для увеличения объемов производства в 2-3 раза. Но по итогам проведенных обсуждений со стороны предприятий не замечено высокой заинтересованности в участии в проектах специальных соглашений. Это обусловлено отсутствием гарантированного финансирования и рынков сбыта в рамках мер государственной поддержки, — сообщили в Министерстве.

В этой связи, в целях реализации системного и комплексного подхода в январе 2025 года достигнута договоренность о реализации совместных мер по повышению инвестиционной привлекательности субъектов среднего предпринимательства в рамках соглашения, подписанного между Миннацэкономики РК от имени Правительства и ЕБРР.

Фото: primeminister.kz

Цель программы — достижение быстрого роста, эффективности и конкурентоспособности средних предприятий с высоким потенциалом развития за счет их поддержки, а также повышение результативности в доинвестиционный и послеинвестиционный период.

— Европейский банк реконструкции и развития намерен за счет своих ресурсов поддержать по меньшей мере 70 предприятий, способных привлекать иностранные инвестиции и реализовать стратегию развития. Пилотный этап программы будет запущен в этом году, — сообщили в Миннацэкономики.

В рамках программы:

Европейский банк реконструкции и развития через групповое обучение и консалтинг, а также индивидуально адаптированные инструменты, окажет поддержку развитию и расширению бенефициаров;

Для обеспечения качественного отбора и соответствующего обеспечения предприятий будет применяться принцип «воронки». Этот инструмент реализуется путем непрерывной поддержки со стороны Банка субъектов малого и среднего бизнеса, а также привлечения консалтинговых компаний и высококвалифицированных иностранных экспертов;

Бенефициары акселерационных инструментов, несмотря на ограничения Европейского банка реконструкции и развития по грантовому финансированию в других направления, получат возможность расширенного грантового финансирования в размере 75% для местных консалтинговых проектов и 90% для международных проектов;

В рамках соглашения предприниммателям будет оказываться поддержка при участии в отраслевых выставках (в том числе зарубежных) и поиске зарубежных партнеров.

- Такой проектный подход даст возможность формировать сильные и способные выходить на внешние рынки компании, производить качественную продукцию, наполнять внутренний рынок, в несколько раз увеличить объемы производства. В настоящее время отобраны 70 предприятий, соответствующих вышеуказанным критериям, — сообщили в Миннацэкономики.

Напомним, Министерство национальной экономики с 2015 года реализует программу «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства». До настоящего времени реализованы более 1 500 проектов. В их числе такие успешно развивающиеся предприятия, как Viva Pharm (химическая промышленность), «KazFerroGroup» (производств чугуна, стали и ферросплавов), «Тәп-тәтті», «Ваниль», «Happy Cake».

По оценке ЕБРР, эффективность проектов в среднем оценивается в течение 1,5-2 лет от начала финансового года и 80% проектов оказываются успешными.

Полученный мультипликативный эффект:

создано более 8 тысяч новых рабочих мест;

годовой оборот компаний вырос на 36%;

объем экспорта увеличился на 49%;

около 17% предприятий перешли в категорию крупного предпринимательства.

Ранее сообщалось, что Миннацэкономики РК разрабатывает новую программу льготного финансирования для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ).