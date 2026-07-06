Почему совы все чаще перебираются в города ВКО

В Восточном Казахстане жители все чаще встречают сов не в лесах, а во дворах, парках и скверах. Биологи объясняют, что городская среда становится для хищных птиц привлекательнее из-за обилия легкой добычи, а рост численности грызунов напрямую связан с бытовыми отходами, передает корреспондент агентства Kazinform.

В последние недели сообщения о совах поступают сразу из нескольких населенных пунктов региона. Молодых птиц заметили в сквере Тайшибаева в Риддере, а жители Усть-Каменогорска рассказывают, что регулярно видят их возле контейнерных площадок и зеленых зон. А на днях птицы и вовсе устроили «ночной концерт» на Набережной Иртыша в областном центре.

— Особенно часто птицы появляются вечером и ночью, громко перекликаясь между собой. Удивительно, раньше никогда их в городе не видели, — отмечает жительница города Ирина Самсонова.

Но известный в Казахстане орнитолог и писатель-натуралист Борис Щербаков считает, что причина такого поведения вовсе не в том, что сов в регионе стало значительно больше.

— На самом деле совы сегодня, увы, уже исчезающий вид. Да в целом, как и многие другие. В мире ежедневно безвозвратно исчезают до 150 видов. Я 20 лет проработал в Западно-Алтайском заповеднике в Риддере. Мы вели учет, сколько там животных, птиц. И если раньше это было 120 видов только птиц, то пару лет назад, пройдя там 27 километров, я встретил всего 11 видов. И это на особо-охраняемой территории. Поэтому и сов больше не стало точно, но некоторые особи перебираются в города в поисках комфортных условий. Здесь проще добывать пищу, практически отсутствуют естественные враги, а большое количество бытовых отходов способствует росту популяции мышей и крыс, которые являются основной добычей этих птиц, — объяснил орнитолог.

По словам специалиста, чаще всего жители Восточного Казахстана встречают ушастых и болотных сов, неясытей, а также сов-сплюшек. Главное, горожанам не спугнуть птиц, ведь совы несут только пользу, отмечает Борис Щербаков.

— Если возле пшеничного поля поселится всего одна пара сов, то защитит от мышей целых пять тонн зерна. Это было исследование европейских ученых. В городах же сейчас стало тоже очень много крыс, и совы тоже могут помочь. Поэтому они и прилетают. Чем больше вокруг несанкционированных свалок, переполненных контейнерных площадок и грызунов, тем привлекательнее такие территории становятся для ночных хищников, — делится ученый.

Таким образом, необычное соседство людей и сов оказалось связано не столько с изменением поведения птиц, сколько с изменением самих городов. Пока в населенных пунктах сохраняется обилие кормовой базы, ночные хищники, вероятнее всего, продолжат осваивать городские кварталы.

Ранее сообщалось, что более 20 новых видов птиц обнаружили в Казахстане.