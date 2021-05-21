Почему сохнут взрослые сосны и ели в Алматы - ответ акимата

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении зеленой экономики Алматы объяснили, почему по городу сохнут взрослые сосны и ели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи социальных сетей просили акимат Бостандыкского района обратить внимание на ели, которые засыхают по улице Жарокова в северном направлении, выше улицы Утепова,

«Картина печальная. Спасите деревья», - обратились жители. Также в комментариях жители разных районов сообщили, что такая ситуация наблюдается в других частях города.

В пресс-службе управления зеленой экономки города сообщили, что деревья хвойных пород засыхают по нескольким причинам.

«В зимнее время на разделительных дорогах используются антигололедные реагенты, которые отрицательно влияют на корневую систему хвойных пород, что приводит к высыханию в летнее время. Также весной этого года отмечались резкие перепады температур, что послужило причиной получения солнечного ожога хвойных пород. По улице Жарокова отмечается загущенное состояние хвойных пород и нехватка площади питания, что приводит к нарушению воздухообмена растений. Для восстановления состояния хвойных и других древесных пород, растущих вдоль дорог, будут проводиться защитно-стимулирующие мероприятия с применением различных листовых и корневых подкормок», - ответили в управлении.