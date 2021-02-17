Почему сложно сдерживать цены на жилье, объяснил Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал о сложностях сдерживания цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается введения предельных цен на квадратный метр жилья, то перечень товаров, работ и услуг, на которые устанавливаются цены, определяется Предпринимательским кодексом. Однако необходимо учитывать, что введение регулирования цен существенно снижает инвестиционную привлекательность и перспективы развития товарного рынка», - сообщил Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

В то же время, как заверил глава ведомства, для изучения обстоятельств повышения стоимости первичного жилья и выявления возможных признаков ценового сговора Агентством направлены запросы участникам рынка.

«В соответствии с законодательством при условии выявления признаков будут приняты меры реагирования, включая направление уведомлений, а в случае их неисполнения в месячный срок, назначение расследований. Однако данные меры не могут приниматься в целях сдерживания цен на жилье», - заключил С. Жумангарин.