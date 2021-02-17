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    17:56, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Почему сложно сдерживать цены на жилье, объяснил Серик Жумангарин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал о сложностях сдерживания цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается введения предельных цен на квадратный метр жилья, то перечень товаров, работ и услуг, на которые устанавливаются цены, определяется Предпринимательским кодексом. Однако необходимо учитывать, что введение регулирования цен существенно снижает инвестиционную привлекательность и перспективы развития товарного рынка», - сообщил Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

    В то же время, как заверил глава ведомства, для изучения обстоятельств повышения стоимости первичного жилья и выявления возможных признаков ценового сговора Агентством направлены запросы участникам рынка.

    «В соответствии с законодательством при условии выявления признаков будут приняты меры реагирования, включая направление уведомлений, а в случае их неисполнения в месячный срок, назначение расследований. Однако данные меры не могут приниматься в целях сдерживания цен на жилье», - заключил С. Жумангарин.


    Теги:
    Цены и тарифы Жилье Строительство Экономика
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