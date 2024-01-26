Почему сигареты не запретят вместе с вейпами в Казахстане, ответила депутат

Почему сигареты не запретят вместе с вейпами в Казахстане? На этот вопрос ответили депутат Мажилиса РК Нургуль Тау и заместитель директора организации медицинский помощи Министерства здравоохранения РК Гульнар Сарсенбаева в эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Гульнар Сарсенбаевой, на сегодняшний день экспертами изучен состав сигарет, известны последствия их курения. Однако точной информации о составе вейпов пока нет. Известно лишь о наличии никотина, глицерина и пропиленгликоля.

— В первую очередь, аудитория вейпов направлена на детскую, подростковую. Взрослый человек, уже сформировавшийся как личность, знает риски и к каким осложнениям ведут сигареты. И это его право — курить или бросить, он решает сам. Но для детей, организм которых еще не сформирован, активно влияет широкая маркетинговая индустрия, красочная упаковка. Сегодня 16 тысяч наименований этих ароматизаторов, от сладостей, мяты, кофе. И раньше, если ребенок курил, родитель мог выявить по запаху, какие-то меры принять. Сегодня родитель не знает, потому что ни запаха, ни вкуса нет, — сказала Гульнар Сарсенбаева.

Спикер отметила, что и в сигаретах, и в вейпах содержится никотин, который вызывает зависимость, останавливает развитие мозга у детей. Ребенок, употребляющий его, не может спокойно воспринимать учебную программу и контролировать свое поведение.

В свою очередь, депутат Мажилиса РК Нургуль Тау подчеркнула, что сегодня все вейпы завозят в Казахстан из Китая.

— Наш рынок заполнен только продукцией из Китая. Я решила их обследовать, купила 15 штук вейпов, отдала на лабораторию, чтобы узнать, что там есть вообще. К сожалению, мы даже не знаем, что в них есть. Помимо того, что сказала врач, есть около 700 вещей, о которых мы не знаем. То есть, у нас бесконтрольный рынок, — сказала она.

Депутат добавила, что при внесении поправок в законопроект, Правительство изучило все экономические факторы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется ввести полный запрет на ввоз, производство, продажу и распространение вейпов.