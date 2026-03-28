Почему реклама преследует после любого поискового запроса и можно ли это остановить

Реклама, появляющаяся в контексте ваших интересов на заре интернета сильно удивляла пользователей. Да и сейчас остается немало людей, кто все еще поражается, когда пара поисковых запросов вдруг кардинально меняет все рекламные баннеры в их интернет пространстве. Но вопреки расхожему мнению, здесь дело вовсе не в тотальной слежке — во всем виноват маркетинг.

Специалисты называют это догоняющей рекламой, или ретаргетингом. Это технология, при которой реклама показывается тем, кто уже проявил интерес к товару. Если человек, к примеру, зашел на сайт и посмотрел диван, но не оформил заказ, система фиксирует это действие. Через некоторое время тот же диван или похожие модели начинают появляться в ленте соцсетей или на других сайтах.

Та же логика работает и с другими товарами. Достаточно один раз поискать авиабилеты — и в течение нескольких дней пользователь будет видеть предложения от разных авиакомпаний и агрегаторов. Аналогично с техникой и другими товарами, кроме того, реклама может показывать не только ту же модель, но и конкурирующие варианты.

С точки зрения бизнеса это просто объяснимо — человек уже заинтересован, а значит, вероятность покупки выше. Поэтому рекламные системы буквально напоминают о товаре, пытаясь вернуть пользователя к покупке.

Как сайты запоминают пользователя

Чтобы реклама могла следовать за человеком, используются сразу несколько технологий. Самая известная — cookies, небольшие файлы, которые сохраняются в браузере и фиксируют, какие страницы вы открывали. Есть и более сложные инструменты, например, так называемые пиксели — скрытые программные элементы, которые передают рекламным системам информацию о действиях пользователя на сайте.

Кроме того, используются рекламные идентификаторы устройств. Это своего рода цифровой номер телефона или компьютера, который позволяет узнавать пользователя в разных приложениях. Если человек авторизован в аккаунтах, например, в сервисах Google или других платформах, его активность может связываться между собой, даже если он переходит с сайта на сайт.

При этом важно понимать, что система не видит конкретного человека. Она работает с поведением. Ее интересует не имя пользователя, а его действия — что искал, сколько времени смотрел товар, возвращался ли снова. Именно на основе этих данных формируется профиль интересов, который и используется для показа рекламы.

На рекламу влияет не только поведение конкретного пользователя, но и общие тенденции. В определенные периоды можно заметить рост так называемой сезонной рекламы. Например, накануне 8 марта чаще появляются предложения ювелирных украшений, парфюма и подарков, а в преддверии Нового года — акции, распродажи и новогодние товары. В этом случае алгоритмы учитывают не только личные интересы, но и массовый спрос, усиливая показ тех категорий товаров, которые в данный момент актуальны для большинства пользователей.

Почему реклама держится так долго

Один из самых первых вопросов, возникающих при столкновении с этим явлением — почему реклама не исчезает сразу. Причина в том, что алгоритмы рассчитаны на отложенное решение. Покупка редко происходит в тот же день, особенно если речь идет о дорогих товарах. Человек может сравнивать варианты, откладывать решение, возвращаться к нему позже.

Поэтому рекламные системы продолжают показывать объявления в течение определенного времени — от нескольких дней до нескольких недель. Иногда этот срок может быть и дольше, если пользователь снова проявляет интерес, например, повторно ищет похожие товары.

Бывает и обратная ситуация, когда человек уже купил вещь, а реклама продолжает показываться. Например, после покупки стиральной машины объявления с этой же моделью могут появляться еще какое-то время. Это связано с тем, что система не всегда получает сигнал о завершенной покупке или не успевает обновить данные. Тем более, что после проявленного интереса в сети, человек может приобрести товар офлайн в магазине. В результате реклама может казаться навязчивой или даже ошибающейся.

Что говорит закон и можно ли это ограничить

Не стоит бояться тотальной слежки, так как в Казахстане подобные процессы регулируются законодательством. Закон «О персональных данных и их защите» устанавливает, что сбор и обработка персональных данных допускаются только с согласия пользователя. Именно поэтому при заходе на сайты появляются уведомления о cookies. Нажимая «принять», пользователь фактически соглашается на обработку информации о своих действиях.

При этом закон обязывает использовать данные только в тех целях, для которых они были собраны, и обеспечивать их защиту. Дополнительно действует Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», который требует прозрачности рекламных механизмов и запрещает раскрытие персональных данных пользователей при показе таргетированной рекламы.

Несмотря на наличие регулирования, многое зависит от самого пользователя. На практике большинство соглашается с условиями, не вчитываясь в них, и тем самым разрешает сбор данных о своем поведении.

Но все же, при желании влияние такой рекламы можно снизить. Помогает очистка cookies, отключение персонализированной рекламы в настройках телефона или браузера, использование режима «инкогнито». Эти меры не уберут рекламу полностью, но сделают ее менее прицельной.

