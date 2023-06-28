Почему развитие отношений с Центральной Азией становится трендом внешней политики ряда стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время активность внутри и вокруг Центральной Азии обусловлена текущими геополитическими условиями. Налаживание связей с регионом становится актуальным трендом политической повестки не только для граничащих государств, но и далеко за его пределами. О главных факторах усиления региона и его важности на международной арене, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Центральная Азия становится отдельным субъектом международных отношений

На последнем саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в октябре 2022 года Президент Казахстана отметил, что роль Центральной Азии на международной арене будет только усиливаться в сложившихся геополитических условиях. Регион станет азиатским противовесом и его модель многостороннего сотрудничества станет очень востребованной во всем мире. Действительно, все мировое сообщество наблюдает за тем, как страны Центральной Азии объединяется в то время, как другие страны и регионы отдаляются. Вектор мудрой политики расширения и укрепления многостороннего сотрудничества в условиях геополитической турбулентности задал именно Казахстан. В мае текущего года состоялся первый саммит «Центральная Азия – Китай», который был направлен на расширение сотрудничества стран центральноазиатского региона и Китая. А в начале июня прошел второй саммит «Центральная Азия – ЕС», который был полностью посвящен вопросу международной безопасности, учитывая новые геополитические условия. 5 июня Президент Казахстана подписал Закон РК «О ратификации Соглашения об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества», который устанавливает правовой статус, порядок деятельности, задачи и полномочия Институт ЦАРЭС. Таким образом, регион активно развивает сотрудничество и усиливает свои позиции во всех направлениях. При этом, ведущую роль в развитии отношений играет Казахстан. И сегодня мы видим, что Центральная Азия становится отдельным субъектом международных отношений.

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Почему развитие отношений с центральноазиатским регионом становится трендом

Во-первых, регион является удобным транспортным узлом, находясь рядом с Россией и Китаем. Во-вторых, имеет дружеские отношения со всеми странами и это говорит о его стабильности и безопасности.

Учитывая быстроменяющиеся геополитические условия и связанные с этим проблемы, смещение глобальных торговых потоков, усиление развития сотрудничества стран региона приобретает особую важность. В этом отношении, по мнению экспертов, одним из основных факторов дальнейшего развития сотрудничества является наращивание торговли. К такому же выводу пришли и эксперты Международного форума Астана, который состоялся в начале июня в столице Казахстана. По мнению представителя International Finance Corporation (IFC) в Таджикистане Фаруха Султонова, развитие торговли в ЦА имеет огромный потенциал.

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«…На сегодня торговля между странами региона составляет всего 8-9%, тогда как уровень торговли товарами и услугами между странами Европы достигает 30-35%. И сейчас, чтобы становиться сильнее, важно поднимать уровень торговли между нашими странами. Предыдущий кризис ярко нам это продемонстрировал. У нас даже есть такая поговорка «Ближайший сосед гораздо более важен, чем дальний родственник». И сейчас это понимание есть», — отметил Фарух Султонов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ» в кулуарах форума.

Он пояснил, что, когда есть стабильность в регионе — это всегда хорошо для частного сектора. А в период глобальной международной нестабильности стабильность региона важна для организации и ведения бизнеса для частного сектора. Также он поделился своим мнением о том, как усиление региона повлияет на другие страны.

«Также имеет значение выход на соседние страны. Интересный факт - Центральная Азия находится всего в двух часов полета от 30% населения Земли. Рядом Индия, Китай, Пакистан, Турция, Россия – это огромный рынок и большой потенциал. Поэтому очень важно продолжать политику многовекторного сотрудничества и дружеских отношений со своими соседями. Это сложно, но возможно», — считает спикер.

Главным фактором, по мнению эксперта, для достижения таких отношений является доверие.

«В первую очередь — это выстраивание доверия между лидерами стран, затем между бизнес сообществом и населением. И у нас для этого есть основа — общая история, схожесть культур, даже религия. Я думаю, что, если повышать доверие, страны начнут развивать и углублять деловые отношения, будет происходить больше культурного обмена и в конечном итоге мы достигнем этого уровня», — высказал свое мнение Фарух Султонов.

Одним из вопросов в плане торговли остаются санкции в отношении России и риски их обхода через регион Центральной Азии. В этом отношении Европейский союз старается внести свою лепту в то, чтобы все было в рамках международного закона.

«Экономическая комиссия ООН включает 56 стран, Канаду, США, Европейский союз и страны бывшего Советского Союза и бывшей Югославии. Для нас – это паневропейский регион, который в том числе включает и Центральную Азию. И, конечно, смотрим на повестку интеграции, взаимодействия, сближения стандартов торговли между различными частями региона. Поэтому, для нас важно, чтобы Центральная Азия максимально интегрировалась в мировые рынки — это предполагает использование международных норм и стандартов, в частности «ооновских» норм, стандартов, протоколов по транспорту, торговле и окружающей среде», — сказал заместитель исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрий Марьясин в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

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Главным фактором повышения уровня торговли в регионе, как отмечает эксперт, является, прежде всего осознание важности внутреннего рынка и направление усилий по созданию механизмов общего регулирования.

«Приведу пример, есть потенциал развития платформенной экономики – это Amazon, Alibaba и так далее. Представьте ситуацию, когда вы могли бы заказать какой-либо товар будучи в Астане или в Душанбе, Бишкеке нажатием одной кнопки и получить его через 2-3 дня к себе домой. Для этого в регионе должно быть общее регулирование электронной коммерции для Центральной Азии, система таможенной очистки грузов должна быть быстрой, это позволит товарам, которые хранятся в логистическом центре рядом с Бишкеком попасть в Ташкент точно так же, как если бы они хранились в логистическом центре рядом с Ташкентом. Это требует политической воли, согласования норм и стандартов электронной коммерции и взаимодействия таможни. Налаживание такого вида взаимодействия создаст новые рабочие места и улучшит качество жизни жителей региона», — пояснил спикер.

При этом, Дмитрий Марьясин порекомендовал сфокусироваться на производстве нишевых товаров, ведь конкурировать с массовым производством, например, тех же китайских товаров не всегда оправдано.

В целом, он отметил, что роль Центральной Азии объективно будет расти в силу уникального положения между различными геополитическими центрами и в силу своей нейтральной позиции.

При этом, по мнению экспертов, сотрудничество не ограничивается одной лишь торговлей, это и укрепление культурного обмена, туризма и человеческих отношений. Показателем потенциала развития в этом отношении служит текущий уровень связности стран региона.

Связность — катализатор экономического роста для ЦА

Обычно под связностью подразумевается транспортная связность и транспортные коридоры. Однако в понятие связности еще входят такие факторы, как готовность инфраструктуры, цифровая связность и культурный обмен. По сути связность — это возможности объединения людей, мест и идей, своего рода, невидимая сеть коммуникаций и взаимодействия, которое не ограничивается географическими границами. При этом улучшенная связность облегчает поток товаров и услуг, информации, позволяет предприятиям расширить свое присутствие, получать доступ к новым рынкам и участвовать в глобальных цепочках создания стоимости. Развитие связности региона может послужить катализатором его экономического роста и развития. В этом отношении средний коридор, известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут является важной частью дискуссии. Маршрут начинается из Юго-Восточной Азии и Китая и проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о необходимости развития связности в Центральной Азии.

«Даже беглый взгляд на карту показывает уникальное географическое положение Центральной Азии на стыке России, Китая, Южной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. В новых геополитических реалиях стремительно возрастает роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. С 2017 года перевозка контейнеров по маршрутам этого коридора увеличилась почти втрое до 25 тысяч», — сказал он на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате в июле 2022 года.

По мнению Президента, в регионе, богатом природными ресурсами и историческим наследием, связность имеет первостепенное значение.

Директор программы международных отношений, национальной обороны и национальной безопасности Института Макдональда Лорье (Оттава, Канада) Джонатан Миллер считает, что Казахстан может сыграть центральную роль в мобилизации диалога и интеграции с другими партнерами за пределами России и Китая.

«Диалог и единство находится в национальных интересах всех государств в регионе для того, чтобы диверсифицировать свои партнерские отношения, а не отделять их, найти способы более тесно связать свои цепочки создания стоимости и создать цепочки поставок с другими региональными игроками, такими как Япония, Корея, Индия, ЕС и даже Канада. Казахстан, как крупнейшая экономика региона, может играть ведущую роль в мобилизации этого единства, а также в работе по продвижению регионализма», — отметил Джонатан Миллер.

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К слову, Казахстан всегда придерживался повестки развития регионализма, подчеркивая важность усиления Центральной Азии и его вклад в общую безопасность. Недавно, 23 июня 2023 года в Алматы состоялась первая встреча секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии и России. В целом, по мнению экспертов, Центральная Азия, как регион, становится отдельным субъектом международных отношений. Этим и обусловлена активность вокруг региона — саммиты, встречи в разных форматах.

Налаживание связей с регионом Центральной Азии становится актуальным трендом. При этом, другим странам важны страны ЦА в своем единстве. Поэтому, сейчас единство в регионе обретает еще большую важность. Центральная Азия будет сильнее, если будет вместе. А это, в свою очередь, будет зависеть от того уровня доверия, который смогут выстроить лидеры стран региона. Активизировавшийся диалог между лидерами региона дает надежду на то, что все препятствия могут быть преодолены и дадут странам Центральной Азии возможность проводить преобразования и извлекать социально-экономические выгоды.