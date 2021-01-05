ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В «Вашингтон Таймс» вышла статья бывшего главного заместителя помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Ричарда Э. Хоугланда «Почему предстоящие выборы в Казахстане важны для Запада», передает МИА «Казинформ».

«10 января в Казахстане пройдут парламентские выборы. Большинство из нас в Вашингтоне прочитают сей факт, пожмут плечами и пойдут дальше. Но есть реальный повод обратить внимание на Казахстан.

Несмотря на то, что Казахстан относительно малонаселен, его население составляет всего 19 миллионов человек, географически он огромен – около миллиона квадратных миль. Это девятая по величине страна в мире. Казахстан богат природными ресурсами, особенно нефтью, природным газом и ураном. Но он находится в сложном, стратегически важном районе, граничит с Россией и Китаем, недалеко от Афганистана и Ирана.

Казахстан также является одной из немногих бывших советских социалистических республик, которые после обретения независимости успешно пошли в новом направлении. Во многом это связано с ее первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, бывшим советским «аппаратчиком». Всего три десятилетия назад, когда Казахстан стал независимым, Президент Назарбаев принял три решения, которые поставили Казахстан на новый путь», - говорится в статье.

«Во-первых, Казахстан почти с самого начала проводил макроэкономические реформы, которые уводили его от советской командной модели экономики. Сегодня его банковская и другие финансовые системы находятся на одном уровне с Центральной Европой. Благодаря новому Международному финансовому центру в Астане Казахстан стремится стать евразийским экономическим хабом.

Во-вторых, что особенно важно, Казахстан является образцовым партнером США в области ядерного нераспространения. Когда распался Советский Союз, Казахстан имел четвертый по величине ядерный арсенал в мире. Но г-н Назарбаев взял на себя обязательство по полной денуклеаризации, отчасти из-за последствий, которые советские ядерные испытания причинили жителям Семипалатинска и прилегающих территорий на северо-востоке Казахстана.

Десятилетние американо-казахстанские усилия в рамках программы Нанна-Лугара по очистке ядерного реактора на быстрых нейтронах БН-350 в Актау, на берегу Каспийского моря, достигли значительного прогресса в ноябре 2010 года, когда Казахстан обеспечил безопасность и запечатал 3000 кг оружейного плутония и 10000 кг высокообогащенного урана – материала, достаточного для создания 750 единиц ядерного оружия.

В-третьих, что наиболее важно, г-н Назарбаев решил, что, если Казахстан стремится стать уважаемой, независимой страной, ему потребуется новое поколение лидеров, которые думают по-новому.

Он создал программу «Болашак» (в переводе с казахского языка – «будущее»), в рамках которой молодые казахстанцы отправлялись за границу для получения высшего образования и, в некоторых случаях, для получения научной степени. Он проводил эту дальновидную политику еще до того, как Казахстан начал богатеть, добывая нефть на своих месторождениях на Каспии. В настоящее время в Казахстане насчитывается более 10000 выпускников программы «Болашак» – это глобализированные молодые люди, часто говорящие на английском и других мировых языках, которые поднимаются до руководящих и влиятельных позиций как в государственном, так и в частном секторах. Это существенно повлияло на то, как Казахстан воспринимает мир и как мир воспринимает Казахстан.

Г-н Назарбаев был настроен на то, чтобы Казахстан стал узнаваемым на мировой арене. В 2010 году Казахстан принял на себя обязанности председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), первой из бывших советских республик, удостоенных этой чести.

Госсекретарь Хиллари Клинтон представляла Соединенные Штаты на саммите ОБСЕ в Астане в декабре 2010 года. В 2017 году Казахстан был избран в состав Совета Безопасности ООН на двухлетний срок - опять же, первая бывшая советская республика, добившаяся этой позиции. В том же году Казахстан принимал «Экспо-2017», одну из всемирных выставок, которая привлекла миллионы посетителей в его отдаленную столицу в южносибирской степи.

Еще одним первым событием для правительств Центральной Азии стало то, что г-н Назарбаев добровольно ушел с поста президента в марте 2019 года после 29 лет пребывания у власти, и, в соответствии с конституцией, его сменил председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. Затем г-н Токаев был избран президентом в результате досрочных выборов в июне. Этот плавный переход власти понравился тем, кто ценит стабильность, но не понравился тем, кто хотел более значительных демократических реформ и перераспределения власти.

С тех пор Казахстан продолжает добиваться значительных успехов в проведении политических реформ, но ему еще многое предстоит сделать. Казахстан не является ни либеральной демократией, ни тоталитарным полицейским государством. В своей истории Казахстан никогда не переживал заложения интеллектуальных основ западной демократии, таких как Ренессанс, Реформация или Великое Просвещение. Как и все народы, это результат переплетений своей истории, которая включает 70 лет советского господства, несколько веков в составе царской империи и традиций средневековых ханств и кочевых общин Центральной Азии.

Западные правозащитные организации вправе обращать внимание на нарушения в Казахстане, когда таковые имеют место. Но это не значит, что Запад должен считать парламентские выборы в Казахстане фарсом, даже если оппозиционные партии аккуратно контролируются за ширмой. И это не должно мешать Западу взаимодействовать с Казахстаном на стратегическом уровне, чтобы укрепить глобальную безопасность, интегрировать Центральную Азию в мировую экономику и продолжать помогать Казахстану и другим государствам Центральной Азии развиваться в политическом и экономическом плане.

Идеалам демократии нужно время, чтобы пустить корни и укрепиться. По мере того, как Казахстан продолжает «взрослеть» как независимое государство, политикам в Вашингтоне необходимо понимать, что он является надежным партнером Соединенных Штатов в стратегически важной части мира», - пишет Ричард Э. Хоугланд.