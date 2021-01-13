Почему предприниматели соглашаются на коррупционную сделку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каждой второй коррупционной сделке инициатором выступал работник ведомства или государственного учреждения. Подводя итоги мониторинга состояния коррупции в Казахстане за 2020 год, об этом сообщила исполнительный директор ОФ «Transparency Kazakhstan» Ольга Шиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо населения мы опросили представителей бизнеса. Среди представителей бизнеса частота обращения в государственные органы гораздо выше. Регионами, в которых чаще сталкивались респонденты среди бизнеса в коррупции, являются такие крупные города, как Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская области. Среди государственных органов, в которых предприниматели оказались вовлечены в коррупционную ситуацию, первое место занял департамент государственных доходов, налоговые службы, управление земельных отношений, противопожарные службы и акиматы районов, управления градостроительного контроля», - сообщила эксперт.

По ее словам, из 1800 респондентов среди предпринимателей 8,2% сообщили, что попадали в коррупционную ситуацию. В каждой второй коррупционной сделке инициатором выступал работник ведомства или государственного учреждения.

«В отличие от опроса населения договоренности достигались на уровне специалистов, руководителей отделов и первых руководителей отделов. Что стало коррупционным поводом? Почему респонденты среди предпринимателей соглашались на коррупционную сделку? Первое место занял такой повод, как сдача по налогам и собственные нарушения предпринимателей, которые они пытались избежать, не уплачивая штрафы или другие санкции. Больше половины причин связана с ускорением вопроса или неоплатой штрафа. Стоимость сделки в 2020 году минимально составила 5000 тенге, максимально – 200 тысяч тенге», - отметила Ольга Шиян.

По результатам опроса больше 80% предпринимателей считали, что могут вести бизнес, не прибегая к серым схемам. 63,8% предпринимателей сообщили о готовности самостоятельно вести борьбу с коррупцией.