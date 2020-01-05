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Почему пострадавших в авиакатастрофе перевели в Нур-Султан

5 Января 2020 21:05
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Почему пострадавших в авиакатастрофе перевели в Нур-Султан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Троих пострадавших в авиакатастрофе 27 декабря перевели в город Нур-Султан. Причину объяснил и.о. руководителя Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, 3 пациента находятся в столичном Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии.

«Все переведенные пациенты являются жителями столицы. Для их удобства мы перевели пациентов туда. Практический двое из переведенных на днях нуждаются в выписке на амбулаторное наблюдение», - сказал Тлеухан Абилдаев.

Одна из трех пострадавших, доставленных службой санавиации в столицу, находится в реанимации после операции.

«В данном случае необходимую помощь могли оказать и алматинцы. Ее состояние было полностью транспортабельно, мы с нашими коллегами из Нур-Султана обговорили ситуацию. Она жительница столицы, и мы перевели ее туда для удобства, чтобы родственники могли посетить, когда надо. Окончательную операцию по сопоставлению смещенных костей сделали в Нур-Султане», - добавил Т.Абилдаев.

Ранее состояние данной пациентки также прокомментировал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

На сегодняшний день среди пострадавших в авиакатастрофе в отделении реанимации стационаров находятся 2 пациента, один из них в Алматинской многопрофильной клинической больнице.

Тлеухан Абилдаев рассказал и о состоянии других пострадавших.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Еламан Турысбеков

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