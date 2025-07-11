Почему после ремонта в Усть-Каменогорске не возвращают дорожные знаки

Водители в замешательстве

Каждый год на улицах областного центра Восточного Казахстана ведутся дорожные работы. При этом по обочинам устанавливаются временные знаки ограничения скорости.

— Я много раз замечал, что после завершения ремонта временные знаки не убираются. Это касается и выездов из города. Например, на участке трассы Самар близ Лайлы шаткалы был проведен средний ремонт. Работы закончились, а ограничение скорости так и осталось — более двух месяцев. И такие случаи нередки. Почему временные знаки остаются, хотя ремонт давно завершён? Кто за это отвечает? — возмущается водитель по имени Самат.

Некоторые автомобилисты признались, что вообще игнорируют подобные знаки, поскольку считают их утратившими актуальность. Потому не соблюдают указанное ограничение скорости.

Старые знаки не возвращают

Другая проблема — постоянные знаки, снятые на время ремонта, зачастую не возвращаются на свои места.

— В микрорайоне Комбината шёлковых тканей, если свернуть направо с первого светофора на проспекте Сатпаева, попадаешь на безымянную улицу. Оттуда можно выехать на улицу Жастар или на проспект Есенберлина. Раньше на этом перекрёстке стоял знак «Уступи дорогу». После ремонта его сняли и больше не вернули. Некоторые водители по привычке уступают выезжающим с Жастар, но по правилам, если знака нет, приоритет у машины справа. Поэтому тут часто случаются ДТП. Особенно по утрам и вечерам образуются заторы — водители теряются. Мы уже больше года ждём, когда вернут этот знак, — рассказывает горожанин Еркебулан Мухамедов.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы / Kazinform

Мы обратились за разъяснением в департамент полиции ВКО.

Представитель управления административной полиции Денис Галиев прокомментировал ситуацию с временными знаками:

— Водители жалуются, что после укладки асфальта временные знаки не убираются. Но это не означает, что про них забыли. Часто работы ещё не завершены полностью — не нанесена разметка, не установлены дополнительные знаки. В таких случаях ограничения обоснованы, — объясняет Денис Галиев.

По его словам, контроль за соответствием знаков правилам — в компетенции полиции, а установка и своевременное снятие — обязанность подрядной организации, ведущей ремонт.

— Мы стараемся отслеживать, чтобы временные знаки своевременно убирались. Но, к сожалению, не всегда удаётся охватить все участки, — добавил он.

На вопрос о перекрестке в микрорайоне Комбината шёлковых тканей ответил заместитель начальника управления полиции Усть-Каменогорска, майор Еркин Саттыбаев.

— Да, ранее на этом месте стоял знак «Уступи дорогу». Если жители считают его необходимым, мы рассмотрим ситуацию. Посчитаем, сколько машин проезжает в часы пик, и примем решение, — заверил он.

Ранее сообщалось, что в Астане с пробками будет бороться искусственный интеллект.