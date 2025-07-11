ИИ будет бороться с пробками в Астане

— Программа направлена на улучшение транспортной сферы и решение вопросов пробок путем увеличения доли общественного транспорта, улучшения состояния пешеходных пространств, создания безбарьерной среды для пешеходов и сокращения количества личных автомобилей, перемещающихся по городу, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

По его данным, программа включает приоритетные три меры.

Первое — на базе действующего предприятия постановлением акимата города Астаны от 23 марта 2025 года № 503-840 создана специализированная организация по управлению транспортным комплексом — центр организации дорожного движения.

Основными задачами ЦОДД определены:

обеспечение централизованного управления транспортными потоками;

эффективное регулирование парковочного пространства;

реализация мер по повышению пропускной способности улично-дорожной сети;

улучшение транспортной доступности в городе.

В настоящее время решаются вопросы по оснащению ЦОДД необходимым оборудованием и подготовке профильных специалистов.

Второе — развитие каркаса скоростного общественного транспорта.

— В рамках данной работы начата реконструкция 7 улиц под скоростные коридоры (2025–2026 годы). Также активно ведется модернизация парка общественного транспорта. В 2024 году было закуплено 305 автобусов, в 2025 году планируется приобретение 300 автобусов. Данные инициативы позволят увеличить среднюю скорость передвижения общественного транспорта в часы пик на 20%, — сообщил глава Правительства.

Третье — разработка электронной транспортной модели с использованием искусственного интеллекта.

По словам О. Бектенова, по состоянию на текущий период количество автотранспортных средств, ежедневно выезжающих на улично-дорожную сеть города, составляет порядка 550–600 тысяч единиц.

— Наиболее интенсивное движение транспортных потоков фиксируется на таких магистралях, как проспект Мангилик Ел, проспекты Кабанбай Батыра и Туран, улицы Сарайшык и Кунаева. В настоящее время осуществляется сбор исходных данных по Есильскому району города Астаны для комплексного решения проблемы с транспортными заторами. Электронная транспортная модель города Астаны позволит повысить обоснованность принимаемых транспортных решений за счет анализа больших данных и прогнозирования трафика, — подчеркнул Премьер-министр.

Также он отметил, что завершение разработки системы планируется до конца текущего года. Работы выполняются за счет средств грантового финансирования Евразийского Банка Развития.

Ранее мы писали, что 1,9 трлн тенге требуется на развитие улиц Астаны, Алматы и Шымкента.