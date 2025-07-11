1,9 трлн тенге требуется на развитие улиц Астаны, Алматы и Шымкента

- Вместе с тем, в текущем году по государственному заданию Министерства транспорта научно-исследовательским институтом КаздорНИИ разработаны проекты минимальных стандартов по строительству и ремонту областных, районных дорог и улиц населенных пунктов. В соответствии с новым Бюджетным кодексом Республики Казахстан с2026 года трансферты на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог и улиц переходят в минимальные стандарты в рамках трансфертов общего характера, предусмотренные на 2026 - 2028 годы, - сообщил О.Бектенов.

Согласно произведенным расчетам, в целях достижения целевых индикаторов по развитию улиц городов республиканского значения предусмотренных в системе региональных стандартов, требуется финансирование в размере 1,9 трлн тенге.

При поддержке данных расходов республиканской бюджетной комиссией реализацию проектов возможно будет предусмотреть за счет ТОХ на 2026-2028 годы.

Ранее мы писали, что ряд улиц закрывают на ремонт в Астане.