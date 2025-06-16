РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:37, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Почему погибли тюлени на побережье Каспия в Мангистауской области

    Причины гибели тюленей назвали в Министерстве сельского хозяйства РК, передает агентство Kazinform.

    тюлень
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    По информации министерства, основными причинами гибели тюленей, найденных на побережье Каспийского моря в пределах Мангистауской области Казахстана в 2022–2024 годах, являются хронический токсикоз, чума плотоядных, острая пневмония, а также асфиксия из-за выброса природного газа со дна моря.

    — Основными угрозами жизнедеятельности вида являются неблагоприятные климатические факторы, такие как снижение уровня Каспийского моря. Сокращение продолжительности зимы и потепление, судоходство в зимнее время, прилов в рыболовные сети и другие антропогенные факторы также отрицательно влияют на процесс воспроизводства тюленей, который происходит на ледовой поверхности моря.

    Наряду с этим, сокращение численности тюленя происходит из-за снижения иммунитета животных и их подверженности различным болезням, таким как хронический токсикоз и чума плотоядных животных, — отметили в Минсельхозе.

    Так, группа из представителей научных организаций и компетентных государственных органов пришла к выводу, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей, обнаруженных осенью 2022 и весной 2023 года, явилась чума плотоядных и острая пневмония на фоне их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета и общей резистентности организма.

    Большинство погибших тюленей, выброшенных на побережье осенью 2024 года, находились в стадии сильного разложения, что сделало невозможным отбор качественного патологического материала. При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудники научных организаций Казахстана произвели частичный отбор тканей внутренних органов, а также других материалов (клыки, шерсть, когти) для проведения соответствующих лабораторных исследований.

    Так, по мнению представителей научных организаций, предполагаемыми причинами гибели большинства тюленей, обнаруженных в 2024 году, может быть высокопатогенный вирус гриппа птиц, нейровирусная инфекция на фоне иммунодефицита, и асфиксия в результате выброса со дна моря природного газа, образовавшего над поверхностью воды загазованную линзу воздуха, непригодного для дыхания животных.

    — Популяция каспийских тюленей, насчитывавшая в начале 20 века около одного миллиона особей, сегодня сократилась, по различным оценкам, на 60-70%. В 2020 году каспийский тюлень был включен в Красную книгу Казахстана, — напомнили в министерстве.

    Как сообщалось, в прошлом году число погибших тюленей на Каспии достигло почти двух тысяч. За последнее столетие численность каспийских тюленей сократилась на 90%.

    В Казахстане появится природный резерват для каспийских тюленей. Об этом заявила советник Президента — специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова.

    Теги:
    Каспийское море Регионы Казахстана Тюлени Регионы Экология Происшествия Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают