Почему погибли тюлени на побережье Каспия в Мангистауской области

По информации министерства, основными причинами гибели тюленей, найденных на побережье Каспийского моря в пределах Мангистауской области Казахстана в 2022–2024 годах, являются хронический токсикоз, чума плотоядных, острая пневмония, а также асфиксия из-за выброса природного газа со дна моря.

— Основными угрозами жизнедеятельности вида являются неблагоприятные климатические факторы, такие как снижение уровня Каспийского моря. Сокращение продолжительности зимы и потепление, судоходство в зимнее время, прилов в рыболовные сети и другие антропогенные факторы также отрицательно влияют на процесс воспроизводства тюленей, который происходит на ледовой поверхности моря. Наряду с этим, сокращение численности тюленя происходит из-за снижения иммунитета животных и их подверженности различным болезням, таким как хронический токсикоз и чума плотоядных животных, — отметили в Минсельхозе.

Так, группа из представителей научных организаций и компетентных государственных органов пришла к выводу, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей, обнаруженных осенью 2022 и весной 2023 года, явилась чума плотоядных и острая пневмония на фоне их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета и общей резистентности организма.

Большинство погибших тюленей, выброшенных на побережье осенью 2024 года, находились в стадии сильного разложения, что сделало невозможным отбор качественного патологического материала. При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудники научных организаций Казахстана произвели частичный отбор тканей внутренних органов, а также других материалов (клыки, шерсть, когти) для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Так, по мнению представителей научных организаций, предполагаемыми причинами гибели большинства тюленей, обнаруженных в 2024 году, может быть высокопатогенный вирус гриппа птиц, нейровирусная инфекция на фоне иммунодефицита, и асфиксия в результате выброса со дна моря природного газа, образовавшего над поверхностью воды загазованную линзу воздуха, непригодного для дыхания животных.

— Популяция каспийских тюленей, насчитывавшая в начале 20 века около одного миллиона особей, сегодня сократилась, по различным оценкам, на 60-70%. В 2020 году каспийский тюлень был включен в Красную книгу Казахстана, — напомнили в министерстве.

Как сообщалось, в прошлом году число погибших тюленей на Каспии достигло почти двух тысяч. За последнее столетие численность каспийских тюленей сократилась на 90%.

В Казахстане появится природный резерват для каспийских тюленей. Об этом заявила советник Президента — специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова.