Почему почти 50 школ в Восточно-Казахстанской области остаются без директоров

В школах Восточного Казахстана сохраняется кадровый дефицит руководителей. Почему педагоги не стремятся становиться директорами и в каких районах проблема стоит особенно остро, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня в регионе без директоров остаются около полусотни учебных заведений, причем часть вакансий не удается закрыть уже продолжительное время.

Ответственность высокая, зарплата — не всегда

По данным областного управления образования, сейчас в регионе без директоров работают 48 школ. Только в марте по итогам конкурса удалось подобрать кандидатов на семь вакантных должностей.

Как сообщил руководитель управления образования ВКО Куат Окасов, ситуация меняется постоянно. Пока одни вакансии закрываются, появляются новые.

— В прошлом году в области было зарегистрировано 62 вакантных места директоров школ. К концу года показатель снизился до 50, однако затем еще в 16 школах должности вновь освободились, — отметил он.

Сами педагоги признаются, что многих останавливает высокая ответственность и постоянная нагрузка. Директор отвечает не только за учебный процесс, но и за безопасность детей, финансово-хозяйственную деятельность, кадровую работу и взаимодействие с родителями.

При этом уровень заработной платы, по словам заместителя руководителя управления образования ВКО Булбул Козыбаевой, остаётся сравнительно невысоким.

— В среднем зарплата руководителей школ в регионе составляет от 176 до 214 тысяч тенге без учёта категории и дополнительной педагогической нагрузки, — пояснила она.

Педагоги отмечают, что зачастую опытный учитель с большой нагрузкой может получать больше директора, при этом не неся административной ответственности.

Где больше всего вакансий

Наиболее остро проблема ощущается в сельских районах. Больше всего школ без руководителей сегодня в Шемонаихинском районе — там открыты сразу 10 вакансий. Далее следуют Самарский район — шесть, а также Катон-Карагай и Алтай — по пять.

Некоторые школы остаются без постоянных директоров уже длительное время. Среди них учебные заведения в селах Путинцево, Маяк, Быково, Винное, Поперечное, Усть-Таловка, Новая Убинка и Коробиха.

В районных отделах образования говорят, что пытаются искать кандидатов среди заместителей директоров и опытных педагогов.

Исполняющая обязанности руководителя отдела образования района Алтай Евгения Крафт сообщила, что сейчас ведётся работа с потенциальными кандидатами внутри школ.

А в Зайсанском районе, по словам руководителя районного отдела образования Меруерт Мураткызы, конкурсные процедуры продолжаются. Там вакантна должность директора Кенсайской средней школы.

«Школа не может долго быть без руководителя»

Ветеран педагогики из Усть-Каменогорска Алибек Нурмухамедов считает, что отсутствие директора неизбежно влияет на работу учебного заведения.

— Школа не может долго оставаться без руководителя. На директоре держится не только учебный процесс, но и вся организационная работа. Это человек, который координирует коллектив и отвечает за дисциплину, — поделился мнением педагог.

Он также отметил, что система образования по-прежнему нуждается в поддержке, а сама профессия руководителя школы требует серьезной мотивации. Коллеги с ним солидарны.

— Я работал директором школы больше 30 лет. И, к сожалению, сейчас эта профессия стала еще сложнее. Если раньше авторитет педагога был непререкаем, сегодня родители вступают в открытый конфликт, защищая ребенка, даже если он был неправ. Винят учителей и директора и в плохом поведении сына или дочери, и в неуспеваемости, и в каких-то проступках. И пишут заявления в отделы образования. Поэтому приходится не только выполнять собственную работу, но и отвечать на постоянные жалобы, терять время на проверки. Учитывая колоссальную нагрузку, это дополнительный стресс. И та зарплата, которую предлагают — в районе 200 тысяч тенге, никак не способствует мотивации учителей идти в руководители. Тем более, при таком ритме, когда директор отвечает и за коллектив, и за учебный процесс, и за хозяйственные вопросы, просто не остается времени брать учебные часы, чтобы увеличить заработок, — рассказал бывший директор школы на пенсии Айбек Бакытжанов.

Самому молодому директору — 32 года

Несмотря на кадровый дефицит, в регионе есть и примеры, когда на эту должность идут достаточно молодые учителя. Самому молодому директору школы в ВКО сегодня 32 года — Мерей Мураткызы работает в Айнабулакской средней школе Зайсанского района.

А самому возрастному руководителю — 67 лет. Надежда Бурковская возглавляет Средигорненскую среднюю школу в районе Алтай.

