Почему песни Шамши Калдаякова не теряют своей силы спустя десятилетия

Может поэтому его произведения, несмотря на смену поколений и течение времени, не теряют своих слушателей

Пока звучат песни Шамши, жив дух казахского народа

По словам директора Театра юного зрителя города Астаны, заслуженного деятеля Казахстана, доктора PhD в области искусствоведения, режиссера Асхата Маемирова, творчество Шамши с годами все больше сливается с народом.

— Песни Шамши стали национальным достоянием, это произведения, которые никогда не устареют и продолжают жить. Шамши Калдаяков был не просто композитором, который создавал душевные песни, он воспевал в своих произведениях саму великую степь, наши горы и камни, реки и озера, весь облик родной земли, — говорит он.

Фото: из личного архива Асхата Маемирова

По мнению режиссера, произведения Шамши стали песнями, отражающими самобытность отдельных регионов и поднимающими их дух. Доказательством тому служат такие песни, как «Ақерке Ақжайық», «Көгілдір Көкше», «Арқалықтың ақ таңы», «Шалқыған Шәуілдір», «Сыр сұлуы».

— Эти великие произведения с удовольствием слушают и исполняют представители старшего и среднего поколений, а также сегодняшняя молодежь. Это значит, что песни Шамши обладают большой духовной силой, объединяющей нацию, народ и страну, — отметил Асхат Маемиров.

Фото: Музыкальный театр юного зрителя

По его словам, в произведениях композитора отчетливо ощущаются национальные интонации и мотивы, характерные для наследия сал-сери и народных композиторов XVIII-XIX веков. Это продолжение глубоко укоренившейся музыкальной самобытности и богатых традиций казахского народа.

Жизнеспособность песен Шамши можно увидеть и на театральной сцене. В Театре юного зрителя, которым руководит Асхат Маемиров, уже седьмой сезон особой популярностью у зрителей пользуется мюзикл «Шәмші», поставленный на основе песен композитора.

Театральная труппа побывала во многих регионах Казахстана. В каждом городе, где проходит спектакль, зрители с первых минут начинают подпевать артистам и исполняют песни вместе с ними на протяжении всего представления. Особенно радует артистов полная заполняемость залов.

Фото: Музыкальный театр юного зрителя

— Я считаю Шамши Калдаякова нашей сияющей золотой короной казахского песенного искусства. Если меня спросить, какую его песню я люблю больше всего, я не смогу выделить одну. Не будет преувеличением сказать, что я знаю наизусть более ста его песен. Песни Шамши постоянно вдохновляют меня в творчестве и поисках, — говорит он.

По мнению Асхата Маемирова, произведение, рожденное от сердца, обязательно находит путь к другому сердцу. Поэтому даже в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта песни Шамши продолжат жить вместе с народом.

Фото: Музыкальный театр юного зрителя

Песня, рожденная от сердца, живет вместе с народом

Для народной артистки Казахстана Нуржамал Усенбаевой творчество Шамши Калдаякова занимает особое место. У певицы сохранились теплые воспоминания о композиторе, оставшиеся с детства.

Фото: из личного архива Нуржамал Усенбаевой

— Я всегда с радостью и гордостью говорю, что мы с Шамши Калдаяковым земляки. Он — великая личность, занимающая особое место не только для меня, но и для всего казахского народа. Шамши Калдаяков гостил в нашем доме в Арыси, общался с моими родителями. Мою маму он с особым уважением называл «Ақ жеңешем». Поэтому его творчество мне особенно близко, — рассказывает певица.

Песни Шамши занимают особое место и в репертуаре Нуржамал Усенбаевой. Она исполняет такие произведения, как «Арыс жағасында», «Қайықта», как в Казахстане, так и на крупных зарубежных сценах.

— У Шамши Калдаякова около 300 песен. Многие из них навсегда заняли место в сердцах народа. Поэтому не случайно его называют «королем казахского вальса». А превращение песни «Менің Қазақстаным» в государственный гимн нашей страны — большая гордость и честь для всех нас, — говорит народная артистка Казахстана.

По ее словам, композитор оставил своему народу неиссякаемое духовное наследие. Наследие композитора сохранится в памяти народа и продолжит свой путь в будущее.

Встреча с Шамши стала источником вдохновения на творческом пути

Народная артистка Казахстана Майра Ильясова также с особым теплом вспоминает связанный с Шамши Калдаяковым эпизод.

Впервые она увидела композитора в 1977-1979 годах, когда училась в студии эстрадно-циркового искусства. В те годы преподаватели предоставляли студентам возможность бесплатно посещать концерты в зале «Қазақконцерт».

— Однажды я услышала, что состоится концерт Шамши Калдаякова, и сразу после занятий побежала туда. Из певцов, которых я увидела на том концерте, особенно запомнились Роза Багланова, Сара Тыныштыгулова и Роза Рымбаева. В то время я только приехала из села, — вспоминает Майра Ильясова.

В памяти певицы сохранился и еще один яркий момент того вечера. После выступления каждого певца Шамши Калдаяков вставал со своего места, говорил артистам теплые слова и благодарил их.

— Он сам был необычайно оживлен и радовался. Тогда я впервые его увидела и, к сожалению, это была и последняя наша встреча. Иногда думаю: если бы в тот день я решила вернуться в общежитие, то не увидела бы легендарного человека. Этот момент навсегда остался в моей памяти. Встреча с Шамши стала для меня источником вдохновения на всю жизнь, — говорит народная артистка.

«Отырардағы той» — песня, открывшая мне дорогу в искусство

Один из первых больших шагов в творческой карьере деятеля культуры Казахстана Хадиши Шалабаевой также связан с именем Шамши Калдаякова.

Накануне 60-летнего юбилея Отырарского района была написана песня «Отырардағы той». Найти певицу, которая могла бы достойно ее исполнить, оказалось непросто. В Доме культуры района исполнителей лично прослушивал Шамши Калдаяков.

Ноты песни записал дядя Хадиши Шалабаевой по материнской линии и ее наставник в искусстве Жаксылык Абуов. Однажды он специально прислал за племянницей машину и позвал ее на встречу с композитором, сказав: «Быстрее приезжай, здесь сидит Шамши-ага, у него есть песня, которую ты будешь исполнять».

Фото: из личного архива Хадиши Шалабаевой

В то время юная девушка только начинала свой творческий путь, училась в школе и даже не знала нот. Несмотря на это, Шамши Калдаяков с большим вниманием обучал молодую исполнительницу песне.

— Шамши-ага учил меня каждому слову и каждой ноте: «Вот здесь споешь так, а здесь дыхание песни передашь таким образом». В тот день, когда я исполнила песню, он остался доволен. Эта встреча стала одним из важных моментов в моей творческой жизни, — рассказывает она.

В 1992 году на республиканском фестивале в Шымкенте Хадиша Шалабаева исполнила песню «Отырардағы той» и стала призером. В то время произведение еще не было широко известно за пределами Отырарского района. После конкурса интерес публики к песне вырос, и она стала распространяться по всему Казахстану.

— Со временем эта песня стала поднимать дух не только Отырара, но и всего казахского народа. Один из первых больших успехов в моей творческой карьере также связан с этой песней. Позже я узнала, что она была одной из последних песен Шамши-ага, — говорит деятель культуры.

Песни Шамши Калдаякова стали духовным спутником не одной эпохи, а нескольких поколений. Для одних его произведения напоминают о родной земле, другим возвращают воспоминания о первых шагах на творческом пути. Для кого-то песни композитора стали собеседником, которому можно доверить радость и тоску.

Именно в этом заключается жизнеспособность произведений композитора. Время меняется, вкусы обновляются, но мелодичность и национальный дух песен Шамши не утратили своего значения. Напротив, каждое поколение находит в его наследии близкие себе чувства.

Поэтому имя Шамши Калдаякова будет вечно жить не только в казахской музыке, но и в памяти народа. С каждым исполнением его песен наследие композитора будет вновь оживать, а высокая традиция казахского песенного искусства — передаваться следующим поколениям.

Ранее мы писали, что в Астане прошел необычный музыкальный перформанс, посвященный творчеству Шамши Калдаякова.