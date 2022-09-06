Почему пересмотрены прогнозы по инфляции, объяснили в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов объяснил, почему был пересмотрен прогноз по инфляции. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более высокие фискальные расходы невилировали ожидания и фактическая инфляция сложилась выше. Это потребовало пересмотреть прогноз на 2022 год, который теперь нами оценивается как 16-18%», - сказал Акылжан Баймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Он также остановился на показателях по 2023 году.

«Что касается 2023 года, то тут разнонаправленные факторы. Мы видим, что цены на зерновые начали снижаться, индекс мировых продоольственных цен начал снижаться - это позитивный фактор для глобальной инфляции и инфляционного давления в будущем. В то же время фискальные расходы растут, и они нивелировали позитивное влияние, и наш прогноз остался на том же уровне в 7,5-9,5% на конец 2023 года», - пояснил Акылжан Баймагамбетов.

Ранее сообщалось, что прогнозы Национального банка касательно роста экономики в Казахстане в 2022 году пересмотрены на фоне замедления деловой активности.



