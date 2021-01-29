Почему переболевшим коронавирусом можно не вакцинироваться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если титр антител достаточно высокий, и он будет длительно сохраняться, то никакой необходимости прививаться нет. Если титр антител снижается со временем или станет нулевым к четвертому - шестому месяцу, тогда можно ставить вопрос об иммунизации. Об этом рассказала заведующая отделением в городском инфекционном центре ГКП на ПХВ «Многопрофильный Медицинский Центр» Зауреш Смагулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенность любого инфекционного заболевания – выработка иммунитета, антител в определенном количестве. Поэтому после любой перенесенной инфекции всегда срабатывается иммунитет и вырабатываются антитела. А насколько они продолжительно будут циркулировать в нашем организме – индивидуальный момент. Если титр антител достаточно высокий, и он будет длительно сохраняться, то никакой необходимости прививаться нет. Если титр антител снижается со временем или станет нулевым к четвертому -шестому месяцу, тогда можно ставить вопрос об иммунизации», - пояснила Зауреш Смагулова.

По ее словам, основная причина, почему не вакцинируют переболевших – наличие антител.

«Смысл вакцинации – мы вводим вакцину и организм сам отвечает на введение этой вакцины, а ответ и есть выработки иммунитета, то есть антител. Поэтому нет необходимости, если есть антитела в организме повторно прививаться», - добавила она на экспертном брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Как отметила заместитель директора филиала «Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Манар Смагул, в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения, кто перенес подтвержденную коронавирусную инфекцию, рекомендуется в течение шести месяцев воздержаться от вакцинации.

«Если в течение последующих месяцев будут появляться данные, они будут обновляться. Те, кто переболел, им через шесть месяцев можно получить вакцину», - отметила Манар Смагул.