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Почему переболевшие дельта-штаммом заражаются омикроном

11 Февраля 2022 14:49
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Почему переболевшие дельта-штаммом заражаются омикроном

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Куляш Курманова рассказала о важности ревакцинации от коронавируса и почему переболевшие дельта-штаммом заражаются омикроном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Куляш Курманова убеждена, что именно третья прививка поможет забыть о пандемии. Причем сделать ее нужно даже после перенесенного заболевания. По словам спикера, иммунитет, полученный в результате перенесенного дельта-варианта коронавируса, не защищает от заражения омикроном.

Профессор уточнила, что полным иммунитетом ко всем штаммам обладают люди, привитые вакцинами и получившие дополнительную бустерную дозу.

«Ревакцинация активизирует выработку защитных антител и напряженность клеточного иммунитета против коронавируса. Следовательно, ревакцинация защитит и от омикрона, и от других мутировавших штаммов», - отметила Куляш Курманова в ходе брифинга региональной службы коммуникаций Алматы.

Спикер также рассказала, что циркулирующий в настоящее время вариант омикрон в 3-5 раз заразнее, чем предыдущие штаммы. При этом вирус чаще поражает верхние дыхательные пути и в целом протекает легче. Доктор медицинских наук считает, что распространение омикрона будет способствовать более быстрому формированию «коллективного иммунитета» у населения и вытеснять другие циркулирующие штаммы коронавируса.

Профессор объяснила, почему переболевшие дельта-штаммом заражаются омикроном. По ее мнению, при естественном заболевании выработанный иммунитет может быть как продолжительным и напряженным, так кратковременным и слабым в зависимости от иммунологической реактивности организма переболевшего.

«У части пациентов, перенесших дельта-штамм в тяжелой степени, резко подавляется клеточный иммунитет, ответственный за выработку защитных антител против вируса, поэтому они могут повторно заболеть омикроном, который более заразен в сравнении с другими штаммами коронавируса», - добавила профессор.

К. Курманова считает, что жителям Алматы, имеющим симптомы коронавируса, очень важно пройти ПЦР-тестирование, вовремя изолироваться, чтобы не допустить инфицирования окружающих.

«Если человек заболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, ему необходимо пить много жидкости для дезинтоксикации. Принимать антибиотики при вирусной инфекции не рекомендуется. Их назначает врач только при присоединении бактериальной инфекции», - уточнила она.

Спикер также рассказала о постковидном синдроме. По ее словам, при заболевании инфицируются не только органы дыхания, но и клетки иммунной системы и другие ткани, вызывая мультисистемную воспалительную реакцию, так называемый COVID-Long, а также активизируются скрытые инфекции. Поэтому очень важно обеспечить защитные силы организма и вакцинироваться.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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