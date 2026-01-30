Почему павлодарцы до сих пор топят печки в центре города

Что лучше?

О проблеме подключения к центральному отоплению в Павлодаре жители частного сектора говорят постоянно. На данный момент весь город находится в так называемой «красной» зоне, то есть разрешение на подключение не выдают.

Особенно остро эту тему воспринимают владельцы домов в центре города, где рядом с ними могут внезапно начать строительство многоэтажки, которую уж точно подключат к центральному отоплению.

Для пенсионера Рахметуллы Табанбаева топить печку целая проблема. Живет в центре Павлодара, в переулке Гоголя. Говорит, когда был моложе еще хватало сил, а теперь сложно.

Нужно в день заготовить 10-15 ведер с углем. Это с учетом того, что врачи запретили поднимать тяжести. Вместе с тем необходимо постоянно контролировать печь.

— Как только холода начинаются мы начинаем покупать уголь. Уголь дорогой, очень дорогой. Пенсию получаем 70 тысяч, а уголь стоит, за зиму у нас уходит почти 300 тысяч, в эту же сумму входят дрова. За этой печкой, хоть она и длительного горения, но уход нужен, то свет отключат, то еще что, всякое бывает, — говорит житель дома № 247 переулка Гоголя Рахметулла Табанбаев.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

73-летняя Зайра Булумбаева старожила Павлодара. Всю жизнь прожила по улице Абая, это также центр большого города.

Пришла в дом мужа в возрасте 20 лет, в итоге здесь вырастила детей, потом внуков, готовится и к правнукам. Говорит, лишь одного за эти десятилетия так и не увидела — центрального отопления.

— Мы уже столько лет ходим, столько лет просим. Мне уже стыдно в таком возрасте ходить и просить, мне уже надо о душе думать. И вот я просто хочу, чтобы уже хоть на старости, чтобы провели нам это тепло. Все время зола, белье не повесишь на улице, дышать нечем, — говорит жительница дома № 304 по улице Абая Зайра Булумбаева.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

О проблеме отсутствия возможности подключения к центральному отоплению говорят и жители окраин Павлодара. Частный сектор в городе немалый, дома есть в «Дачном», «Усольском» микрорайонах, «Втором Павлодаре», «Зеленстрое».

Многие понимают, что подключение центральных коммуникаций не дешевое удовольствие и все равно готовы платить 3-4 миллиона тенге только бы облегчить себе жизнь, но разрешения не дают.

Подготовка началась

В управлении энергетики и ЖКХ Павлодарской области в ответе на официальный запрос Kazinform пояснили, установленная тепловая мощность трех ТЭЦ, расположенных в городе, всего 2640 Гкал/ч. Однако фактически использовать удается 1286 Гкал/ч.

Причина в износе оборудования. Изменить ситуацию намерены и даже начали уже вести подготовительную работу. Отмечают, что в рамках поэтапной модернизации оборудования действующих ТЭЦ планируется увеличение тепловой мощности на 250 Гкал/ч.

Это позволит выдать разрешение жителям частного сектора, всего порядка 12 тысячам домов.

— На ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» запланирована замена турбины № 6. Это позволит увеличить тепловую мощность станции на 112 Гкал/ч. На ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго»: замена турбины № 1, УТЗ № 1 с бойлерными установками; реновация турбины № 3 с увеличением тепловой мощности на 25 Гкал/ч; замена турбины № 2. По итогу реализованных мероприятий прирост тепловой мощности по ТЭЦ-2 составит +75 Гкал/ч. На ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» планируется строительство котлоагрегата № 7, что позволит увеличить тепловую мощность станции на 63 Гкал/ч, — ответили в управлении энергетики и ЖКХ Павлодарской области.

Модернизацией ТЭЦ займутся, конечно, сами монополисты за счет инвестиционных программ. Пока еще нет разработанных проектов, лишь после их утверждения станет известна точная стоимость работ.

Вместе с тем, помимо ТЭЦ нужно решать вопросы и по тепловым сетям. Они, можно сказать, введении чиновников. Проще говоря, «красные» зоны по подключению к центральному отоплению есть как из-за нехватки мощности на станциях, так и по изношенности сетей. Трубы намерены менять, но вновь возникает вопрос финансирования. Именно поэтому пока не могут чиновники назвать точные сроки реализации задумки по предоставлению доступа павлодарцам к коммуникациям, но уверяют, что вопрос решить реально. Нужно лишь время.

Фото: Артем Викторов / Kazinform

Вода и канализация

В отличии от центрального отопления с водоснабжением и канализацией в Павлодаре все куда более лучше. Немало в городе частных домов с печками, но при этом и с питьевой водой. По информации чиновников, центральным водоснабжением областной центр обеспечен на 100 процентов.

— В городе Павлодаре в 2025 году завершено строительство сетей водоснабжения в микрорайонах «Лесозавод», «Хромзавод», «Старый город», «Горторг», «Дачный». Кроме того, в городе функционируют водоразборные колонки. «Красные» зоны по подключению к центральному водоснабжению отсутствуют. В случае обращения жителей города ТОО «Павлодар-Водоканал» определяется точка подключения и выдаются технические условия, — сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Павлодарской области.

Аналогичная ситуация и по центральной канализации. «Красных» зон по подключению нет, уверяют чиновники. Эту проблему также начали решать несколько лет назад. К примеру, на «Втором Павлодаре» прокладывали сети в 3 этапа, начиная с 2019 года.

Делать это начали, отчасти, из-за подтопления. Грунтовые воды расположены близко к поверхности, а потому у жителей частного сектора регулярно затапливало погреба, после проливных дождей вода стояла в огородах и урожай, порой, просто сгнивал.

Схожая ситуация и в микрорайоне «Зеленстрой», где также из-за грунтовых вод принялись прокладывать канализацию. По данным чиновников, полный срок завершения работа здесь запланирован на 2026 год. Как и в случае с водоснабжением, обращаться нужно в компанию-монополиста.

Важно отметить, в случае подключения центральных коммуникаций протягивать трубы от общих сетей до дома каждому владельцу приходится за свой счет. Чаще всего жители частного сектора это делают сообща, сразу на несколько домов, чтобы снизить стоимость.

Напомним, ранее мы рассказывали о причинах нахождения Павлодара в «красной» зоне. Вместе с тем, объяснили почему же новые многоэтажки все же подключают к центральному отоплению.