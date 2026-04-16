Почему пациентов горбольницы Туркестана отправляют на МРТ в частные клиники

В соцсетях распространилась информация о том, что в городской больнице Туркестана нет аппарата МРТ. По словам пациентов, даже при наличии страховки ОСМС они вынуждены проходить обследование в платных частных клиниках.

В управлении здравоохранения Туркестанской области пояснили, что магнитно-резонансная томография назначается не во всех случаях и проводится строго по медицинским показаниям.

— Необходимость проведения МРТ определяет лечащий врач с учетом состояния пациента, клинической картины заболевания и тактики дальнейшего обследования и лечения, — сообщили в ведомстве.

В экстренных ситуациях обследование проводят через сторонние медорганизации.

— При острых состояниях, когда пациенту требуется срочное проведение МРТ-исследования, обследование проводят на договорной основе в клинике МКТУ и диагностическом центре «Элит Мед». При наличии медицинских показаний и подтвержденного статуса застрахованности пациента обследование проводится бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования, независимо от формы собственности медицинской организации, оказывающей соответствующую услугу, — уточнили в облздраве.

При отсутствии экстренных показаний обследование проводится в плановом порядке по направлению участкового врача по месту жительства или прикрепления пациента.

— В ряде случаев для установления диагноза проведение МРТ не требуется, поскольку решение о назначении данного исследования принимается исключительно по медицинским показаниям и не является обязательным для каждого случая обращения, — добавили в управлении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Туркестанской области выявила нарушения в системе соцмедстрахования. Проверки в государственных и частных клиниках подтвердили факты оказания услуг ненадлежащего качества, работу без лицензий и приписки в стоматологиях.