    17:45, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Почему пациентов горбольницы Туркестана отправляют на МРТ в частные клиники

    В областном управлении здравоохранения ответили на жалобы пациентов из-за отсутствия аппарата МРТ в городской больнице и объяснили, почему застрахованных в системе ОСМС граждан отправляют в частные клиники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница, медицина, мед персонал, аурухана, анализы, рентген, МРТ
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В соцсетях распространилась информация о том, что в городской больнице Туркестана нет аппарата МРТ. По словам пациентов, даже при наличии страховки ОСМС они вынуждены проходить обследование в платных частных клиниках.

    В управлении здравоохранения Туркестанской области пояснили, что магнитно-резонансная томография назначается не во всех случаях и проводится строго по медицинским показаниям.

    — Необходимость проведения МРТ определяет лечащий врач с учетом состояния пациента, клинической картины заболевания и тактики дальнейшего обследования и лечения, — сообщили в ведомстве.

    В экстренных ситуациях обследование проводят через сторонние медорганизации.

    — При острых состояниях, когда пациенту требуется срочное проведение МРТ-исследования, обследование проводят на договорной основе в клинике МКТУ и диагностическом центре «Элит Мед». При наличии медицинских показаний и подтвержденного статуса застрахованности пациента обследование проводится бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования, независимо от формы собственности медицинской организации, оказывающей соответствующую услугу, — уточнили в облздраве.

    При отсутствии экстренных показаний обследование проводится в плановом порядке по направлению участкового врача по месту жительства или прикрепления пациента.

    — В ряде случаев для установления диагноза проведение МРТ не требуется, поскольку решение о назначении данного исследования принимается исключительно по медицинским показаниям и не является обязательным для каждого случая обращения, — добавили в управлении.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Туркестанской области выявила нарушения в системе соцмедстрахования. Проверки в государственных и частных клиниках подтвердили факты оказания услуг ненадлежащего качества, работу без лицензий и приписки в стоматологиях.

    Здравоохранение ОСМС Регионы Казахстана Медицина Туркестан Больницы Жалобы
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
