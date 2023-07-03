Почему отключили свет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причину аварийного отключения света в Атырау объяснили в пресс-службе «KEGOC», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«03 июля т.г. в 18ч.23мин. на тепловой электрической станции ТОО «МАЭК» аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО выделились на изолированную работу. Введены ограничения промышленным предприятиям и части населенных пунктов. В 19 ч. 22 мин. Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом, снимаются ограничения», - сообщили в пресс-службе «КЕGOC».

Как ранее сообщалось, из-за просадки подачи электроэнергии остановились установки АНПЗ, в областном центре отключили свет и холодную воду, на улицах образовались огромные пробки из автомобилей.

В свою очередь, Минэнерго подтвердило аварийную остановку объектов АНПЗ. При этом в ведомстве заверили, что текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ.

В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

- автобензин Аи-92 – 351 тысяча тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

- Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);

- дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).