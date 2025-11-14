Почему отклонили петицию против запрета на вычеты и роста НДС: госорган разъяснил отказ

Как рассказывает налоговый юрист Екатерина Ким, петицию она подала в октябре, а уведомление об отклонении получила 13 ноября.

В обращении поднимались два вопроса, которые содержатся в новом Налоговом кодексе:

— запрет для ТОО на общеустановленном режиме (ОУР) включать в вычеты по корпоративному подоходному налогу (КПН) расходы по сделкам с предпринимателями на специальном налоговом режиме (СНР) по упрощенной декларации (п. 16 ст. 286 НК РК);

— повышение ставки НДС с 12% до 16% и снижение порога обязательной регистрации по НДС с 20 000 МРП до 10 000 МРП.

По словам автора, запрет на вычеты фактически лишит МСБ возможности работать с крупными заказчиками, хотя прямого ограничения на В2В-сделки в кодексе нет.

— Сейчас очень много волнения со стороны малого и среднего бизнеса. Новая статья нового Налогового кодекса, говорит о том, что налогоплательщики, кто на общем режиме, не смогут брать на вычеты расчеты с компаниями, которые применяют специальный налоговый режим. Это значит, что компании крупные и даже средние не смогут работать с представителями малого и среднего бизнеса, — поясняет Ким.

Она отмечает, что это затронет креативную индустрию, подрядчиков, поставщиков крупных торговых сетей.

— Предприниматели предлагают так: допустим, если ты работаешь с физическими лицами — у тебя ставка будет, грубо говоря, 4%, если с юридическими лицами, то 8%. Бюджет от этого, наоборот, выиграет и выиграет очень много, — считает она.

Также автор обращает внимание на необходимость постепенного повышения НДС и плавного снижения порога для регистрации, чтобы избежать резкого увеличения налоговой нагрузки.

По оценке Ким, инициативу поддерживают около 20 тысяч предпринимателей и бухгалтеров. Она ожидает конструктивного обсуждения со стороны госорганов.

Почему петиция не прошла модерацию: ответ Министерства национальной экономики

В Министерстве национальной экономики подчеркивают, что сотрудничество между плательщиками ОУР и СНР не запрещено. Только теперь вводят новый порядок признания расходов при расчете корпоративного подоходного налога.

В ответе ведомство указало, что цель нормы была в том, чтобы бороться со схемами дробления бизнеса и обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки.

Для иллюстрации министерство привело пример, где крупная компания применила схему, чтобы оптимизировать налоги. Тогда вместо уплаты 20% КПН в общеустановленном режиме, компания платила 3% налог через СНР на основе упрощенной декларации.

— Новое положение направлено исключительно на повышение прозрачности и предотвращение злоупотреблений при таких взаимодействиях. Так, например, в 2023 году одна из строительных компаний приобретала услуги по аренде офиса, техники и автотранспорта у индивидуальных предпринимателей, связанных с учредителями компании. Объем оказанных услуг составлял около 165 млн тенге каждым (при предельном доходе по СНР на основе упрощенной декларации в 2023 году — 165,9 млн тенге). При этом у поставщиков отсутствовала собственная специализированная техника для выполнения указанных услуг, — указали в министерстве.

В то же время отказ в модерации петиции госорган объяснил тем, что не имеет права принимать решения, для которых понадобится пересматривать законы, принятые Парламентом.

— Налоговый кодекс принят Парламентом Республики Казахстан в соответствии с Конституцией и законодательством о нормотворческой деятельности, а также подписан Президентом Республики Казахстан в рамках его конституционных полномочий, — говорится в ответе автору петиции.

В министерстве подчеркнули, что вносить изменения и дополнения в Налоговый кодекс могут только депутаты Парламента.

Напомним, 18 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года.





Налоговый кодекс предусматривает упрощение налогового администрирования. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость (далее — НДС) — 16%. Сокращено количество налогов и оптимизированы специальные налоговые режимы. Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки.

Сейчас в Астане предприниматели, депутаты маслихата и госорганы обсуждают новую ставку налога СНР по упрощенной декларации, которую бизнес предлагает установить на уровне 2%. Решение столичный маслихат должен принять до 1 декабря.