Почему охранные компании отказываются обслуживать школы Казахстана

Что предусмотрено законом?

Охрана в школах регулируется законом РК «Об образовании» и законом РК «Об охранной деятельности». В статье 45 Закона РК «Об образовании» предусмотрена ответственность руководителя организации образования. То есть руководство учебного заведения несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и сотрудников в ходе учебно-воспитательного процесса.

В статье 5 Закона РК «Об охранной деятельности» указано, что компании, оказывающие охранные услуги, в обязательном порядке должны иметь лицензию. Юридическим лицам, не имеющим лицензии, запрещено предоставлять такие услуги.

Требования к обеспечению безопасности школ также включены в постановление Правительства РК «Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении».

В мае 2025 года министр просвещения утвердил приказ № 112. Согласно установленным требованиям, с этого года охранные услуги могут оказывать только лица в возрасте от 25 до 50 лет. К работе допускаются только граждане, не имеющие судимости и не состоящие на учете в психоневрологических и наркологических организациях. Кроме того, необходимо наличие разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов. Каждый охранник проходит специальную подготовку, а охранные агентства обязаны обеспечить условия для качественного и оперативного выполнения их работы. В частности, должна быть установлена тревожная кнопка.

Охранные компании ушли — остались сторожа

В настоящее время днем в школах дежурят младшие сотрудники, а ночью охрану обеспечивают сторожа, принятые на временную работу. Это связано с тем, что руководители охранных компаний отказались участвовать в тендерах.

— В конце года срок действия договоров завершился. Затем в январе и феврале те же охранные службы продолжили работу. А с марта мы разрешили принимать на работу сторожей. Это связано с тем, что охранные агентства не соответствуют требованиям, указанным в приказе Министерства просвещения. С начала года несколько раз объявлялись конкурсы государственных закупок, однако никто в них не участвовал. Сейчас мы ожидаем, что в апреле конкурс завершится и будут определены победители. Конкурсы организуют школы, отделы образования, а в случае превышения утвержденного бюджета — управление государственных закупок Актюбинской области. В настоящее время в районах этот вопрос полностью решен, — сказала руководитель управления образования Актюбинской области Булбул Кузембаева.

В городе Актобе из 93 школ только в 11 имеется охранная служба. В остальных 82 школах конкурсные процедуры продолжаются.

— Из этих 82 школ 12 объявляют конкурсы самостоятельно в связи с уменьшением необходимой суммы. По остальным образовательным организациям конкурсы объявлены управлением государственных закупок Актюбинской области. Это проблема характерна не только для одного региона, но и для всей страны. Когда изменились требования к охранным услугам, было проведено совещание с руководителями компаний. Они отметили, что выделяемые средства недостаточны. На низкую заработную плату работники не приходят. Даже найти уборщицу в школу бывает сложно, — отметила Булбул Кузембаева.

По информации пресс-службы акима Актюбинской области, в регионе 164 организации общего среднего образования обеспечены лицензированной охраной. На эти цели предусмотрено 871 млн тенге.

— В данных организациях образования меры безопасности находятся под постоянным контролем. В отдельных школах в настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Однако и в этот период с целью недопущения снижения уровня безопасности охранные услуги организованы на основе дополнительных соглашений и осуществляются непрерывно. На данный момент не выявлено организаций общего среднего образования, не обеспеченных охраной. Требования, предъявляемые к охранным организациям, включают наличие материальных и трудовых ресурсов. К материально-технической базе относятся средства наблюдения и связи, централизованные пункты охраны, мобильные группы оперативного реагирования. Что касается трудовых ресурсов, сотрудники охраны проходят профессиональную подготовку и отбираются из числа специалистов, полностью соответствующих требованиям законодательства, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

Школы ищут компании для оказания охранных услуг

Мы ознакомились с объявлениями управления государственных закупок Актюбинской области, размещенными на портале госзакупок. Как выяснилось, здесь действительно ведется поиск компаний для оказания охранных услуг в школах. В ряде случаев конкурс уже завершен, однако победитель не определен. В других до сих пор продолжается процедура приема документов.

Какие требования предъявляют школы к охранным услугам?

К примеру, в документации средней школы № 55 указано, что необходимо организовать круглосуточную специализированную охрану. Договор заключается сразу на 3 года. В обязанности охранной службы входят:

осуществление охраны объекта и имущества заказчика;

пресечение любых противоправных действий на объекте, а в случае их возникновения -— вызов наряда полиции;

недопущение употребления спиртных напитков и курения;

предотвращение умышленной порчи и хищения имущества;

предотвращение террористических актов;

своевременное выявление признаков конфликтов и возможность их предупреждения;

знание расположения кнопок пожарной сигнализации, огнетушителей, плана здания;

обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся, а также административного персонала;

содействие эвакуации персонала и оказание помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций и т.д.

Это основные требования из представленного перечня. В настоящее время управление госзакупок Актюбинской области предлагает для школ контракты на оказание охранных услуг в диапазоне от 17 500 000 до 18 720 000 тенге, а также от 20 280 000 до 31 500 000 тенге. По большинству конкурсов, проведенных в марте, победители не определены. Итоги февральских конкурсов пока также не подведены.

Корреспондент Kazinform побеседовал с руководителем ТОО, которое занимается организацией охраны в школах. Он предпочел не раскрывать свое имя и название компании. По его словам, предложенные акиматом тарифы остаются слишком низкими, и компания, согласившаяся на такие условия, неизбежно понесет убытки.

— Когда изменились требования к охранным услугам, в местном акимате прошло совещание. Тогда было сказано, что тариф слишком низкий. В целом перед проведением конкурса государственных закупок организатор запрашивает коммерческие предложения у трех компаний. Затем выбирается самый низкий тариф и выносится на конкурс. Кто именно предложил такую низкую цену, я не знаю. В начале года наша компания не знала о требовании, согласно которому охранные услуги могут оказывать только лица в возрасте от 25 до 50 лет. Мы приняли участие в конкурсе и заключили договор с одной школой. После этого начали искать работников, но не смогли найти. Если ранее минимальная заработная плата составляла 85 000 тенге, то теперь она должна быть не менее 150 000 тенге. Сейчас я принял на работу трех человек. Как предприниматель, я несу больше расходов, чем получаю дохода. Чтобы не быть признанными недобросовестными, мы вынуждены полностью выполнять условия договора, — сказал руководитель компании с более чем 10-летним опытом работы на рынке.

По его словам, если раньше охрану обеспечивали пенсионеры, то теперь на эту работу приходят мужчины, содержащие семьи. При этом они не готовы работать за низкую заработную плату.

— Сейчас в среднем на три года предлагают 17 млн тенге. Это составляет около 500 000 тенге в месяц. Если разделить эту сумму на 3 охранников, получится примерно 166 000 тенге. Из этой суммы также удерживаются налоги, пенсионные отчисления и медицинские взносы. Чтобы организовать охрану в соответствии с требованиями, необходимо выделять не менее 250 000 тенге на одного охранника, то есть 750 000 тенге на одну школу. В настоящее время я выплачиваю охраннику 150 000 тенге на руки, а недостающую сумму покрываю за счет средств компании, — отметил он.

Исходя из этих расчетов, на одну школу при трехлетнем контракте должно выделяться не менее 27 000 000 тенге.

В настоящее время в охранных компаниях работают операторы, обеспечивающие круглосуточный режим. При нажатии тревожной кнопки в школе сигнал сначала поступает к оператору, который затем передает информацию в полицию. При этом у школьных охранников оружия нет — оно выдается только специальным мобильным группам, выезжающим по срочному вызову.

Днем школы находятся под присмотром дежурных учителей и младшего персонала

Во время обхода школ города Актобе мы увидели, что у входа дежурят младшие сотрудники и учителя. При этом директора школ неохотно идут на открытое общение. Сначала они объясняют ситуацию, однако затем просят не публиковать информацию о них.

Из разговора удалось понять, что младший персонал днем поочередно дежурит у входа и регистрирует посетителей в специальном журнале. В нем указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона. В это время директора школ следят за ситуацией на больших экранах в кабинетах, наблюдая за записями камер видеонаблюдения. Ночью на работу выходят сторожа. В большинстве случаев это сотрудники, работающие в этих же школах, например, дворники.

Департамент полиции Актюбинской области также организует рейдовые мероприятия в школах и колледжах. Проверяются сумки подростков на наличие предметов, запрещенных к ношению. В ходе рейдов были выявлены и изъяты несколько таких предметов.

Согласно статистике прокуратуры, размещенной в открытых источниках, в 2023 году несовершеннолетними было совершено 123 уголовных правонарушения, в 2024 году — 100, а в 2025 году — 140. При этом из 140 уголовных правонарушений, зарегистрированных в прошлом году, 137 были совершены учащимися.

В последние годы вопрос школьной безопасности неоднократно поднимался на заседаниях Правительства и Парламента. Четыре года назад Асхат Аймагамбетов предложил проводить специальные учебные тренировки для организации охраны школ. В 2023 году в образовательных учреждениях были установлены тревожные кнопки.