Почему нужна лаборатория с хранилищем особо опасных вирусов, рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области планируют строительство лаборатории с хранилищем особо опасных штаммов вирусов. Почему нужна такая лаборатория, ответил министр здравоохранения Алексей Цой. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировал Алексей Цой, вопрос строительства лаборатории сейчас прорабатывается.

«Любые лаборатории, которые есть в государстве, управляются полностью Казахстаном. На данный момент вопрос прорабатывается», - ответил на вопрос журналистов министр здравоохранения Алексей Цой в кулуарах заседания Правительства.

Он уточнил, что лабораторию планируют построить за счет государства, вопрос финансирования также на сегодня рассматривается. По словам Алексея Цоя, изучается спрос, насколько лаборатория будет востребованной.

Министр также ответил, зачем нужна лаборатория c хранилищем особо опасных штаммов.

«К примеру, у нас есть BSL-3 лаборатория. Это лаборатория, которая занимается изучением штаммов, допустим как COVID. То, что у нас есть такая лаборатория, позволило разработать быстро вакцину, разработать диагностику для того, чтобы реагировать на эти штаммы», - отметил глава Минздрава.

«В обычной лаборатории невозможно заниматься опасными штаммами, потому что они заразные. Нужны определенные условия, защитные костюмы, нужна специальная обработка воздуха для того, чтобы было безопасно для людей, которые работают там. Поэтому этот вопрос изучается. Пока на данный момент у нас такая лаборатория есть. На базе нее мы разработали вакцину QazVac»,- прокомментировал Алексей Цой.

В СМИ сообщалось, что в Жамбылской области в 2025 году планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов.