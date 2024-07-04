Эксперт Казахстанского института общественного развития Айнур Абайкызы пояснила, почему необходимо усилить роль Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

На саммите ШОС в Астане Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан приветствует усиление роли Генерального секретаря организации. Эксперт Айнур Абайкызы объяснила смысл этого предложения.

— Очень важно усилить роль Генерального секретаря ШОС, потому что число стран-членов организации увеличивается. В связи с расширением географии ШОС, увеличением тематики, которой она занимается, много говорят о необходимости пройти модернизацию на структурном уровне с целью повышения потенциала организации. Именно поэтому логично расширить роль Генерального секретаря, чтобы эта организация работала более эффективно, чтобы усилить ее роль, улучшить ее деятельность, — сказала она в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

Эксперт Института общественного развития напомнила, что по итогам астанинского саммита принимается стратегия развития ШОС до 2035 года.

— В этом контексте очень важно усилить роль генерального секретаря. Это будет способствовать повышению институционального потенциала организации, — сказала Айнур Абайкызы.

Ранее сообщалось, что Нурлан Ермекбаев назначен генсеком ШОС на 2025-2027 годы.