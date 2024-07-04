РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Почему необходимо усилить роль Генерального секретаря ШОС — мнение эксперта

    эксперт
    Фото: из личного архива Айнур Абайкызы

    Эксперт Казахстанского института общественного развития Айнур Абайкызы пояснила, почему необходимо усилить роль Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    На саммите ШОС в Астане Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан приветствует усиление роли Генерального секретаря организации. Эксперт Айнур Абайкызы объяснила смысл этого предложения.

    — Очень важно усилить роль Генерального секретаря ШОС, потому что число стран-членов организации увеличивается. В связи с расширением географии ШОС, увеличением тематики, которой она занимается, много говорят о необходимости пройти модернизацию на структурном уровне с целью повышения потенциала организации. Именно поэтому логично расширить роль Генерального секретаря, чтобы эта организация работала более эффективно, чтобы усилить ее роль, улучшить ее деятельность, — сказала она в беседе с корреспондентом агентства Kazinform. 

    Эксперт Института общественного развития напомнила, что по итогам астанинского саммита принимается стратегия развития ШОС до 2035 года.

    — В этом контексте очень важно усилить роль генерального секретаря. Это будет способствовать повышению институционального потенциала организации, — сказала Айнур Абайкызы.

    Ранее сообщалось, что Нурлан Ермекбаев назначен генсеком ШОС на 2025-2027 годы.

    Теги:
    ШОС Мнение Генсек ШОС Саммит ШОС Астана
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    telegram