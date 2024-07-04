Нурлан Ермекбаев назначен генсеком ШОС на 2025-2027 годы

Нурлан Ермекбаев назначен генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества на 2025-2027 годы, передает агентство Kazinform.

Нурлан Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Южно-Казахстанской области, в 1986 году с отличием окончил восточный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР по специальности «Офицер со знанием китайского и английского языков».

В 1996 году окончил Казахскую академию архитектуры и строительства по специальности «Инженер-экономист». Служил на различных должностях в Анголе, Китае, Австрии, Сингапуре. После должности министра по делам религии и гражданского общества РК перешел в Министерство обороны.

В ходе своей карьеры Ермекбаев был участником военной миссии СССР в Народной Республике Ангола.

Он также занимал различные должности, в том числе советника посольства Казахстана в Китае, заместителя главы Министерства иностранных дел, помощника президента по международным вопросам.

Кроме того, он исполнял обязанности помощника президента и секретаря Совета безопасности, а также министра обороны Казахстана.

Ранее Нурлан Ермекбаев занимал должность заместителя генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.