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    14:55, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Нурлан Ермекбаев назначен генсеком ШОС на 2025-2027 годы

    нурлан ермекбаев
    Фото: Kazinform

    Нурлан Ермекбаев назначен генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества на 2025-2027 годы, передает агентство Kazinform.

    Нурлан Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Южно-Казахстанской области, в 1986 году с отличием окончил восточный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР по специальности «Офицер со знанием китайского и английского языков».

    В 1996 году окончил Казахскую академию архитектуры и строительства по специальности «Инженер-экономист». Служил на различных должностях в Анголе, Китае, Австрии, Сингапуре. После должности министра по делам религии и гражданского общества РК перешел в Министерство обороны.

    В ходе своей карьеры Ермекбаев был участником военной миссии СССР в Народной Республике Ангола.

    Он также занимал различные должности, в том числе советника посольства Казахстана в Китае, заместителя главы Министерства иностранных дел, помощника президента по международным вопросам.

    Кроме того, он исполнял обязанности помощника президента и секретаря Совета безопасности, а также министра обороны Казахстана.

    Ранее Нурлан Ермекбаев занимал должность заместителя генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Саммит ШОС Астана
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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