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    17:31, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Почему нельзя сразу снять деньги с депозита в Отбасы банке

    Вкладчикам Отбасы банка предоставляется до 7 дней на окончательное оформление расторжения депозита, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Согласно статье 765 Гражданского кодекса РК, банк обязан выдать вклад не позднее семи календарных дней с момента поступления требования вкладчика, прокомментировали в организации.

    — Также данные условия отражены в Стандартных условиях Комплексного банковского обслуживания АО «Отбасы банк», которые размещены на сайте банка, — отметили в банке.

    Если на депозите накоплено 1 млн тенге или меньше, вклад можно расторгнуть онлайн — через личный кабинет или в мобильном приложении, а если сумма превышает 1 миллион тенге, необходимо обратиться в ближайшее отделение банка.

    Ранее мы писали, что Правительство отклонило предложение о выделении «Отбасы банку» 50 млрд тенге из возвращённых активов. 

    Теги:
    Отбасы банк Банки Деньги
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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