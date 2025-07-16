Почему нельзя сразу снять деньги с депозита в Отбасы банке

Согласно статье 765 Гражданского кодекса РК, банк обязан выдать вклад не позднее семи календарных дней с момента поступления требования вкладчика, прокомментировали в организации.

— Также данные условия отражены в Стандартных условиях Комплексного банковского обслуживания АО «Отбасы банк», которые размещены на сайте банка, — отметили в банке.

Если на депозите накоплено 1 млн тенге или меньше, вклад можно расторгнуть онлайн — через личный кабинет или в мобильном приложении, а если сумма превышает 1 миллион тенге, необходимо обратиться в ближайшее отделение банка.

Ранее мы писали, что Правительство отклонило предложение о выделении «Отбасы банку» 50 млрд тенге из возвращённых активов.