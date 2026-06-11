Из чего складывается стоимость первой АЭС в Казахстане

Каждый проект строительства АЭС в разных странах имеет свои уникальные технические характеристики и реализуется в конкретных национальных условиях, что осложняет сравнение их стоимости, передает Kazinform.

По словам генерального директора ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Ерната Бердигулова, стоимость атомной станции зависит от целого ряда факторов. Среди них — выбранная реакторная технология, конфигурация энергоблоков, требования национального законодательства и регулирующих органов в сфере ядерной и радиационной безопасности, а также инженерно-геологические и климатические особенности площадки строительства.

Кроме того, в структуру затрат могут включаться дополнительные расходы, которые отличаются от страны к стране. В частности, речь идет о создании внешней инженерной инфраструктуры, подготовке и развитии национальных кадров, обеспечении физической защиты объекта, а также закупке ядерного топлива на первоначальный период эксплуатации. Как отметил Бердигулов, такие расходы предусмотрены и в рамках казахстанского проекта.

Глава компании подчеркнул, что проектные решения каждой страны формируются исходя из собственных задач и особенностей энергосистемы. В Казахстане выбор энергоблоков мощностью 1200 МВт обусловлен необходимостью опережающего покрытия растущего спроса на электроэнергию.

По прогнозам, ежегодный рост потребления электроэнергии в стране составит около 4%, а в энергодефицитной Южной энергозоне — 5,5%. Дополнительную нагрузку на энергосистему создают развитие обрабатывающей промышленности, строительство дата-центров и внедрение технологий искусственного интеллекта, которые относятся к числу крупных энергоемких потребителей.

Для строительства первой АЭС в Казахстане выбран проект ВВЭР-1200, соответствующий современным международным требованиям безопасности. По словам Ерната Бердигулова, это флагманский и референтный проект госкорпорации «Росатом», который реализуется или предлагается для реализации в различных странах мира.

Технология ВВЭР-1200 используется на таких объектах, как АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, АЭС «Пакш-2» в Венгрии, АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу» в Китае, АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Руппур» в Бангладеш, а также на Белорусской АЭС в Островце. Кроме того, именно реакторные установки ВВЭР-1200 являются приоритетными для новых проектов на территории России.

По словам руководителя КАЭС, мировой опыт показывает, что с учетом фактического уровня инфляции стоимость проекта АЭС в Казахстане сопоставима со стоимостью международных проектов, реализуемых на базе технологии ВВЭР-1200.

При этом окончательная стоимость будущей станции пока не определена. Ранее председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев заявлял, что итоговая цена проекта будет сформирована после завершения инженерных изысканий, разработки проектной документации и согласования контрактных условий с учетом всех технических и экономических параметров.

Строительство атомной электростанции рассматривается как долгосрочная инвестиция в энергетическую безопасность и технологическое развитие страны.

— Ожидается, что реализация проекта окажет значительный мультипликативный эффект на национальную экономику. Речь идет о создании новых рабочих мест, развитии отечественной промышленности, подготовке квалифицированных кадров и стимулировании наукоемких смежных отраслей, включая ядерную медицину, радиофармацевтику и другие высокотехнологичные направления, — отмечает Ернат Бердигулов.

Вместе с тем в КАЭС подчеркивают, что ключевыми приоритетами при реализации проекта остаются обеспечение ядерной, радиационной, экологической и промышленной безопасности, а также полное соответствие международным требованиям и стандартам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).