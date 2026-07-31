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    Почему нельзя нецензурно выражаться в соцсетях — объяснил Бауыржан Ахметкалиев

    Нецензурная брань в публичном пространстве может квалифицироваться как мелкое хулиганство. Об этом сообщил председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны Бауыржан Ахметкалиев на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Почему нельзя нецензурно выражаться в соцсетях — объяснил Бауыржан Ахметкалиев
    Фото: Pexels

    — В каких случаях возникает административная ответственность? Нецензурная брань в общественных местах является одним из видов мелкого хулиганства, предусмотренных статьей 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Такое правонарушение может быть совершено на улицах, в парках, в общественном транспорте, в государственных учреждениях, торговых и развлекательных центрах, а также в организациях образования, аэропортах, на вокзалах и в других общественных местах, свободно посещаемых гражданами. Также по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан могут квалифицироваться такие действия, как публичная нецензурная брань в социальных сетях, прямых эфирах и на других общедоступных интернет-платформах, повлекшая нарушение общественного порядка, — сказал Бауыржан Ахметкалиев.

    По его словам, основания для составления административного протокола прямо указаны в статье 802 КоАП РК. Это, в частности, непосредственное обнаружение сотрудником полиции факта совершения административного правонарушения, сообщения или заявления граждан, заявления потерпевших, записи камер видеонаблюдения, материалы средств видеорегистрации, показания свидетелей и другие предусмотренные законом доказательства.

    Наказанием по статье 434 КоАП РК могут быть штраф, привлечение к общественным работам и административный арест.

    Спикер также пояснил, что в соответствии со статьей 54 КоАП РК суд может установить особые требования к поведению лица, привлеченного к административной ответственности. В частности, суд может запретить ему вступать в контакт с потерпевшим любым способом, посещать определенные места, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества.

    Бауыржан Ахметкалиев напомнил, что соблюдение культуры речи в общественных местах и в ходе публичных коммуникаций является важным показателем правовой культуры каждого гражданина. Использование нецензурной брани в публичном пространстве нарушает законодательство Казахстана и может повлечь административную ответственность.

    Отвечая на вопросы журналистов, спикер пояснил, что коммуникации в интернете и социальных сетях стали важной частью общения между людьми. Каждое слово, сказанное в публичном пространстве, может получить широкое распространение и повлиять на уровень взаимоуважения в обществе. Поэтому каждый гражданин обязан соблюдать культуру общения в интернет-пространстве так же, как и в общественных местах.

    Как сообщалось ранее, двое жителей Жамбылской области били друг друга ради донатов в TikTok. За скандальные прямые эфиры 19-летним участникам назначили общественные работы и штраф.

    МВД РК Соцсети Полиция Общество Блогеры
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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