Почему нельзя нецензурно выражаться в соцсетях — объяснил Бауыржан Ахметкалиев

Нецензурная брань в публичном пространстве может квалифицироваться как мелкое хулиганство. Об этом сообщил председатель специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны Бауыржан Ахметкалиев на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В каких случаях возникает административная ответственность? Нецензурная брань в общественных местах является одним из видов мелкого хулиганства, предусмотренных статьей 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Такое правонарушение может быть совершено на улицах, в парках, в общественном транспорте, в государственных учреждениях, торговых и развлекательных центрах, а также в организациях образования, аэропортах, на вокзалах и в других общественных местах, свободно посещаемых гражданами. Также по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан могут квалифицироваться такие действия, как публичная нецензурная брань в социальных сетях, прямых эфирах и на других общедоступных интернет-платформах, повлекшая нарушение общественного порядка, — сказал Бауыржан Ахметкалиев.

По его словам, основания для составления административного протокола прямо указаны в статье 802 КоАП РК. Это, в частности, непосредственное обнаружение сотрудником полиции факта совершения административного правонарушения, сообщения или заявления граждан, заявления потерпевших, записи камер видеонаблюдения, материалы средств видеорегистрации, показания свидетелей и другие предусмотренные законом доказательства.

Наказанием по статье 434 КоАП РК могут быть штраф, привлечение к общественным работам и административный арест.

Спикер также пояснил, что в соответствии со статьей 54 КоАП РК суд может установить особые требования к поведению лица, привлеченного к административной ответственности. В частности, суд может запретить ему вступать в контакт с потерпевшим любым способом, посещать определенные места, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества.

Бауыржан Ахметкалиев напомнил, что соблюдение культуры речи в общественных местах и в ходе публичных коммуникаций является важным показателем правовой культуры каждого гражданина. Использование нецензурной брани в публичном пространстве нарушает законодательство Казахстана и может повлечь административную ответственность.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер пояснил, что коммуникации в интернете и социальных сетях стали важной частью общения между людьми. Каждое слово, сказанное в публичном пространстве, может получить широкое распространение и повлиять на уровень взаимоуважения в обществе. Поэтому каждый гражданин обязан соблюдать культуру общения в интернет-пространстве так же, как и в общественных местах.

Как сообщалось ранее, двое жителей Жамбылской области били друг друга ради донатов в TikTok. За скандальные прямые эфиры 19-летним участникам назначили общественные работы и штраф.