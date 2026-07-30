Двое жителей Жамбылской области били друг друга ради донатов в TikTok

За скандальные прямые эфиры 19-летним участникам назначили общественные работы и штраф, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом для разбирательства стали результаты мониторинга социальных сетей. В материалы двух административных дел вошли видеозапись трансляции, протоколы и объяснения самих участников.

Как установил Байзакский районный суд, в июле девушка и молодой человек проводили прямые эфиры из дома в селе Сарыкемер. Пытаясь привлечь зрителей и получить донаты, они намеренно причиняли друг другу физический вред, сопровождая происходящее нецензурной бранью.

Действия обоих квалифицировали как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП. В суде участники трансляций признали вину. Девушка раскаялась и попросила назначить ей общественные работы, сославшись на тяжелое материальное положение. Молодой человек, в свою очередь, просил ограничиться штрафом.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние и молодой возраст. Отягчающих обстоятельств по ее делу не установили.

В итоге девушку обязали отработать 30 часов, а молодого человека оштрафовали на 86 тысяч теңге. Постановления пока не вступили в законную силу.

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