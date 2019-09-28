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Почему нельзя выбрасывать выдаваемые терминалами чеки, рассказали полицейские СКО

28 Сентября 2019 10:40
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Почему нельзя выбрасывать выдаваемые терминалами чеки, рассказали полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления криминальной полиции Северо-Казахстанской области провели рабочую встречу с представителями банков второго уровня и частных охранных фирм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, главным вопросом встречи стала профилактика преступлений, связанных с завладением денежными средствами с банковских карт и счетов.

Стражи порядка говорят, что арсенал приемов современных интернет-мошенников постоянно растет. Банкирам полицейские рассказали об основных схемах преступлений, распространенных в регионе, и поинтересовались, как, с их точки зрения, можно предупредить и минимизировать подобные мошенничества.

Сотрудники банков говорят, что без комплексного подхода к решению этой проблемы не обойтись. Большое значение имеет информирование жителей региона о возможных мошенничествах с их банковскими картами.


«При информировании населения во главе угла должна стоять недопустимость передачи персональных данных через интернет. Важно объяснить каждому - крайне нежелательно выбрасывать чеки, выдаваемые терминалами. На них отображена персональная информация, которая вызывает интерес у злоумышленников», - подчеркнул начальник управления криминальной полиции Петр Климов.

В социальных сетях на протяжении нескольких недель пользователи обсуждают звонки от якобы сотрудников банка, пытающихся разными способами выведать информацию о картах.

Полицейские напомнили, что о мошенничествах необходимо незамедлительно сообщать стражам порядка.

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Ключевые слова: Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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