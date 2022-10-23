Почему нельзя бить детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бить детей – считается нормой для многих казахстанских родителей. Об этом говорит статистика: 67% из тех, кто обращался в кризисные центры в 2022 году, были дети. И это только те, кто обратился. А, исходя из данных ЮНИСЕФ, 75% взрослого населения Казахстана поддерживают применение телесного наказания детей «для дисциплины в семье». Понятно, что здесь возникает ряд моральных и юридических вопросов. Почему это считается нормой в нашем обществе? Насколько это законно? А самое главное - как насилие со стороны близких может повлиять на психику ребенка? И что нужно сделать, чтобы это предотвратить? На эти вопросы ответила психолог Аина Молдахметова в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

- Аина Мерекеевна, с начала года 67% обратившихся в кризисные центры составляют дети. Это даже больше половины. Скажите, почему происходит насилие над детьми в семье?

- Корневая причина насилия над детьми в семье в том, что подавляющее большинство людей не понимают и не разбираются в природе детей. Они не задумываются, какие изменения происходят на каждой ступени психического развития ребенка.

Многие взрослые воспринимают ребенка как «маленького взрослого». И считают, что ребенок может все выслушать и сразу понять. Но ребенок может еще не созреть для понимания.

Если посмотреть еще глубже, то некоторые люди даже не знают, зачем им нужен ребенок. Некоторые родители не могли ответить на этот вопрос в ходе опроса. Многие указали, что рожают из страха остаться одинокими в старости. Говоря прямо, есть те, кто рожает много детей, чтобы получить больше льгот. А некоторые даже прикрываются материнством, чтобы не работать, не искать себе профессиональное предназначение. Но это оправдано в том случае, если такая женщина растит счастливых детей, которые потом станут счастливыми взрослыми.

Есть и те, кто просто рожают детей, потому что все рожают вокруг, они находятся под влиянием стереотипов, навязанных обществом, а не потому что, что искренне хотят ребенка. И это все ответы, полученные в результате опроса казахстанских родителей.

Такие родители не ставят себе задачу разбираться в детской психологии, поэтому и не умеют с ними общаться. И, к сожалению, когда ребенок не слушается, выбирают и применяют самую легкую форму воспитания - насилие и побои.

При этом, такой метод решения всех проблем передается из поколения в поколение. Родители бьют, потому что били их, когда они были маленькими. Другого поведения они не знают. В результате в наше время воспитывать детей, избивая их, стало нормальным явлением.

Есть еще фактор низкого социального статуса родителей, плохие условия жизни и неудовлетворенность жизнью в целом, которую родители срывают на детях.

- Расскажите немного о детской психологии. Что нужно знать и учитывать взрослым при воспитании детей?

- Главное понимать, что ребенок не взрослый, у него мало жизненного опыта, поэтому естественно, что он многого не понимает и имеет массу вопросов. Как раз то, что он не слушается и шумит может быть от того, что родители его не понимают. А вообще – это нормально, растущему организму требуется больше движений, он просто не может сидеть на месте. Нужно прислушиваться и выслушивать ребенка, не затыкать ему рот. И воспитывать, относясь доброжелательно – это главное.

- Как избиение ребенка и нанесение ему физического вреда влияет на его психологию и психику?

- Когда ребенок подвергается физическому, психологическому и сексуальному насилию, нарушаются его личностные границы. Позже, в обществе, при взаимодействии с людьми, он узнает, что такое личные границы, но не может их защищать. Все люди, которых он будет встречать на жизненном пути, будут ранить его и огорчать. И он будет все это терпеть, как терпел побои родителей, или же будет реагировать агрессивно. В результате вырастает человек, постоянно чувствующий себя жертвой, либо тот, который будет проявлять агрессивное отношение ко всему, в том числе, бить своих детей.

- Действительно, в казахском языке есть поговорка «Что видел в гнезде, к тому и будешь стремиться в полете». Как вы сказали, ребенок, подвергшийся насилию, также будет бить своего собственного ребенка, когда вырастет. Как остановить передачу насилия из поколения в поколение?

- В настоящее время мы используем только практику наказания родителей, которые бьют своих детей. Я бы не сказала, что это эффективный способ борьбы с проблемой.

Во-первых, прежде чем наказывать родителей, им самим следует оказать психологическую помощь. Потому что, как мы упоминали выше, он, возможно, подвергся жестокому обращению со стороны своих родителей в детстве. Это следует изучить. Таким родителям должна быть предоставлена ​​возможность проходить терапию у психолога, либо возможность прослушивания специальных лекций. Лучше обучать лекциями о воспитании детей, чем отправлять их на исправительные работы и штрафовать.

Это позволяет понять сначала себя, а потом и ребенка. Потому что до этого в головах родителей сформировались определенные привычки и установки, связанные с насилием, и их необходимо менять. Изменяя установки и отношение родителей к насилию, мы создаем условия для роста психологически и физически здоровых людей.

- Что должны учитывать специалисты при работе с детьми, подвергшимися насилию в семье?

- Работая с детьми, подвергшимися побоям и насилию со стороны родителей, специалисты пытаются восстановить их «целостность» как личности. Потому что душа ребенка, подвергшегося психическому или физическому насилию, распадается на кусочки. И поэтому у него все валится из рук. Отношения не налаживаются ни в школе, ни дома. Все это может привести к нежеланию жить вообще.

Во время терапии ребенок, например, рисует свои страхи. Затем мы преобразуем нарисованный страх в позитивный образ. Постепенно мы заполняем пустоты и негативное восприятие позитивным, находим выход, создаем позитивный мир.

Однако здесь надо работать не только с ребенком, но и с мамой. Потому что, несмотря на работу с психологией ребенка и ее нормализацию, все это будет бесполезно, если психология матери остается неизменной.

В общем, родители должны стараться построить хорошие отношения со своим ребенком. Например, вместо того, чтобы бить и драться с ребенком, необходимо дать ему возможность рассказать, с какой проблемой он столкнулся, и донести, что в любой ситуации родитель готов помочь решить проблему без всякой агрессии. Родителей и детей нужно учить общаться друг с другом.

Если ребенок что-то говорит, вы должны дослушать его до конца, не перебивая. И хотя его слова и мысли могут показаться вам простыми, они очень важны для детской психологии. Если он может выражать свои взгляды и мысли родителям, то он легко будет выражать свои мысли и взгляды в обществе.

Что касается предотвращения сексуального насилия, ребенка следует научить правилу «нижнего белья». Нужно обязательно говорить своим детям, чтобы они никому не позволяли прикасаться к их нижнему белью. Это простые вещи, но они архиважны для них в будущем.

- Мы знаем, что вы когда-то работали в колл-центре «111» (горячая линия для тех, кто подвергся насилию). Можете ли вы поделиться своим опытом? Дети часто звонили?

- Ребенок, подвергшийся насилию в Казахстане, может обратиться на горячую линию «111». Когда я работала в этом центре, с нами связывались дети со всего Казахстана.

Я работала там в 2017-2018 годах, когда в стране пошла игра «синий кит». Через игру детьми манипулировали, заставляли причинять себе вред, а их задания даже приводили к членовредительству. К нам обращалось много подростков, которые хотели покончить жизнь самоубийством.

Была 16-летняя девочка, которая позвонила после того, как уже наглоталась таблеток с лекарствами. Звонила и девочка, которая уже стояла на высоте 9-го этажа и собиралась прыгнуть. Ситуация у обоих была схожая - девочкам не хватало внимания родителей, они не слушали своих детей, не обращали внимания на их желания. В результате отсутствия гармонии в семье, где они воспитывались, у них была заниженная самооценка, не появлялись друзья - не было близких друзей, с которыми они могли бы поделиться секретами, высказать свои душевные терзания.

Вообще, рост насилия в семье и, в целом, в обществе, который сейчас наблюдается у нас показывает, что это становится нормальной ситуацией. Здесь я хотела бы подчеркнуть роль средств массовой информации. Насилие широко освещается в СМИ. Это настолько распространено, что мы к этому привыкли.

Расскажу об эксперименте, проведенном учеными. Обезьянку посадили в кресло и стали показывать боевик. В первую минуту обезьяна взбесилась, испугалась и начала визжать. Так подействовали на нее стрельба и кровавые сцены.

Если бы нашему предку показали фильмы и сцены с насилием, которые сплошь и рядом сейчас показывают по телевизору и в СМИ, он бы был в шоке от увиденного. Настолько это стало нормой для нас.

В целом, в такой ситуации здравоохранение, образование, специалисты СМИ, социальные работники и психологи должны работать сообща. Например, школы часто пытаются скрыть факты насилия над детьми, чтобы не портить свою репутацию.

И больницы не хотят вмешиваться, потому что они не берут на себя ответственность.

А в наших СМИ часто показывают ребенка, подвергшегося насилию, то есть травмированного ребенка, и отца, пьющего водку. Это приводит только к большему насилию. Лучше показывать примеры семей, которые нашли решение этой проблеме, как они вышли из нее. Таких фильмов и передач сейчас крайне мало. Это нужно показывать, об этом надо писать.

Например, в Великобритании есть образовательные программы «Суперняня», в которой приходящая няня-специалист обучает родителей как общаться и воспитывать ребенка. Нам тоже нужна такая образовательная программа и проект. Поэтому я считаю, что средства массовой информации должны писать и показывать больше способов решения проблемы, чем просто констатировать факты.

- Спасибо за интервью!

PS. Родители бьют своих детей потому, что они не знают других методов и потому, что дети беззащитны и не могут ответить. И как, правило, такие родители остаются безнаказанными. Безнаказанность «развязывает» руки и дальше. Побои увеличиваются и ужесточаются, вплоть до летальных исходов.

Доказано, что жестокое обращение с ребенком вызывает необратимые изменения его психического, а порой и интеллектуального развития, формирует неврозы, фобии, панические атаки и соматические проявления. Насилие искажает восприятие реальности – дети, часто подвергающиеся насилию, уходят в мир своих фантазий. А в будущем это приводит либо к повтору сценария, либо к проживанию жизни в состоянии постоянной жертвы.