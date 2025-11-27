Почему не достроили дорогу в селе Тайпак в ЗКО

Как сообщила общественный активист Алмагуль Иксанова, на нескольких улицах не проложены дороги.

— Подрядчик не провел работу по укладке асфальта. Бордюры разваливаются, щебень рассыпается. Техника стоит, а дороги нет. Даже до больницы трудно добираться. Особенно жалуются пожилые жители, — говорит А. Иксанова.

Житель села Тайпак Серик Омаров сообщил, что в этом году укладку асфальта проводить поздно, лучше полностью сделать эту работу в следующем году.

По этому поводу корреспондентом агентства был направлен запрос в акимат Акжайыкского района.

По информации акимата, в 2023 году был проведен конкурс на государственные закупки по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог в селе Тайпак Акжайыкского района (улицы Махамбета, Д. Нурпеисовой, Х. Чурина, Жамбыла, Т. Жумалиева). Победителем было признано ТОО «Орал жолдары».

В августе 2003 года был заключен договор. Стоимость проекта — 376 млн 197 тыс. тенге. Срок выполнения строительно-монтажных работ — 6 месяцев. Заключение экспертизы вышло 3 марта 2022 года.

На проведение ремонтных работ в 2023 году было выделено 100 млн тенге, в 2024 году — 210,8 млн тенге, в 2025 году — 65,3 млн тенге. По мере выделения средств заключались дополнительные договоры.

Но асфальт был уложен всего на 500 метрах, строительные работы остановились. Проводился обмен письмами с подрядной организацией, он оказался безрезультатным, поэтому 17 июля 2025 года отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжайыкского района подал исковое заявление в суд.

— В соответствии с решением специализированного межрайонного экономического суда ЗКО, ТОО «Орал жолдары» обязали полностью завершить работы согласно договору. В связи с тем, что организация-ответчик не выполнила работы добровольно, был направлен исполнительный лист судебному исполнителю. Наряду с этим, в связи с невыполнением подрядчиком соответствующих работ договор был расторгнут. Объем неосвоенных средств — 46,5 млн тенге. Теперь в суд будет направлен иск о признании подрядной организации недобросовестным участником, — сообщил из акимата.

Как сообщили специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акжайыкского района, в проектно-сметную документацию внесены поправки с целью определения нового подрядчика для завершения дорожно-ремонтных работ. Сейчас проект проходит экспертизу. После получения положительного заключения придет очередь процедуры государственных закупок. По их результатам планируется определить подрядчика в этом году, работа будет продолжена в следующем году. Потому что зима уже близко, асфальт укладывать невозможно.

Ранее сообщалось о приостановке строительства дороги по направлению Переметное — Поливное — Каражар в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.