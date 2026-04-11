Почему не завершено строительство подстанции в городе Кульсары

Согласно проекту, строительство было начато 4 мая 2021 года и должно было завершиться 4 декабря того же года. Но выяснились дополнительные объемы работы и стало известно о необходимом оборудовании, не предусмотренном в проектно-сметной документации.

Как говорят специалисты, в первоначальной смете не был учтен ряд важных электротехнических устройств. В частности, в проекте не были полностью предусмотрены выключатели, разъемные блоки, трансформаторы напряжения, системы защиты от напряжения и сборки жестких шин. Вместе с тем, не были учтены расходы на организацию и дополнительные материалы для обходного временного участка электролинии с напряжением 110 кВ.

В связи с этим, возникла необходимость внесения поправок в проект. В настоящее время проектно-сметная документация пересматривается, вносятся нужные дополнения. В рамках проекта планируется провести воздушные электролинии общей протяженностью 17,6 км.

— В настоящее время строительно-монтажные работы в рамках проекта завершены на 88%. В частности, выполнены работы по установке опор, проведению основной части линий, а также монтажу ряда электротехнических устройств. Оставшиеся работы включают доставку оборудования для полного завершения проекта, его монтаж и работу по подключению, — сообщил районный отдел строительства.

Фото: акимат Жылыойского района

Теперь в планах акимата полное завершение подготовки проектно-сметной документации с внесением поправок и проведение через экспертизу. После этого вновь начнутся строительно-монтажные работы и объект будет полностью завершен в соответствии с установленными требованиями.

Первоначальная стоимость проекта составляла 2 миллиарда 555 миллионов тенге. На сегодня освоены 2 миллиарда 261 миллион тенге.

Как сообщил местный исполнительный орган, подрядчик выполнит строительные работы в соответствии с утвержденным проектом. Дополнительные изменения будут вноситься только по согласованию с заказчиком и проектной организацией.

Специалисты отмечают, что после полного завершения проекта появится возможность стабильно и качественно снабжать электроэнергией социальные объекты города Кульсары.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта в регионах будут модернизированы 11 электростанций.