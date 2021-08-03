Почему не стоит бояться вакцинироваться, объяснил профессор медицины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцины в свое время остановили угрожающий рост распространения инфекций и стали шансом сохранить жизнь. Своим мнением по поводу эффективности вакцинации в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился доктор медицинских наук, профессор, иммунолог и главный эксперт департамента Национального центра экспертизы лекарственных средств РК Павел Дерябин.

- Павел Николаевич, вы 40 лет занимаетесь проблемами инфекционной иммунологии. Болезни, в том числе инфекционные, преследовали человечество на всем протяжении его существования. В Средние века люди были почти беззащитны перед ними, учитывая уровень развития медицины. Когда наступил переломный момент и наука смогла объявить о победе над опасными инфекциями?

- Когда я читаю лекции студентам или врачам, всегда говорю о том, что современная медицина может похвастать одним серьезнейшим достижением - это победа над натуральной, или черной, оспой. В 1979 году Всемирная организация здравоохранения объявила об элиминации (исчезновении) натуральной оспы из человеческой популяции. Этого удалось достичь исключительно сплошной вакцинацией в мире, в которой приняли участие все страны. Вакцины производились в Советском Союзе, США, Европе и поставлялись во все государства, в том числе отдаленные – на африканский континент, в Австралию, Южную Америку, Азию и так далее. Все страны объединились в борьбе с оспой, и благодаря массовой вакцинации человечество смогло победить коварную болезнь, которая за годы своего существования унесла сотни миллионов жизней.

Поэтому когда спрашивают мое мнение о вакцинации, я однозначно выражаю свое согласие, потому что это огромнейшее достижение человечества. Вакцинация - это то, что позволило человечеству победить многие инфекционные болезни или, по крайней мере, снизить риски их возникновения и свести к минимуму причиненный ущерб.

С помощью профилактической вакцинации населения в Казахстане уже больше 10 лет не регистрируется заболеваемости полиомиелитом. Заболеваемость дифтерией, коклюшем и корью снижена до спорадической (единичные случаи заболевания – корр.).

Именно благодаря вакцинации молодое поколение никогда не видело больных дифтерией. Сегодня крайне редко можно встретить ребенка, болеющего коклюшем. Все это создает почву для антивакцинальных настроений. Люди, выступающие против прививок, никогда не видели инфекционных больных, не видели, как умирают дети от дифтерии, ребенка, задыхающегося от кашля при коклюше, или больного с коревым энцефаломиелитом - одним из осложнений кори.

- По существующим данным, до появления вакцины от кори погибали до 2 млн жителей на Земле в год. Но для победы над этим заболеванием требовался очень высокий коллективный иммунитет. В случае с COVID-19 врачи и ученые также говорят о важности коллективного иммунитета в победе над болезнью.

- Когда иммунная прослойка, а она должна возникнуть как в результате перенесенного заболевания, так и активной вакцинации, достигнет определенных цифр, мы сможем говорить, что эта инфекция побеждена. Считаю, что нужно стремиться добиться как можно более сплошной вакцинации, ведь часть инфекций мы называем вакциноуправляемыми. Болезнь можно предупредить, в том числе с помощью иммунизации. Вакцинация - это благо. Безусловно, при ней возможны побочные действия, осложнения, но чаще всего и почти в 100 процентах они связаны с нарушением методов и способов ее применения, условий хранения вакцины и т.д.

При расследовании осложнений после применения вакцин я не припомню в течение последних 10-20 лет ни одного случая, когда бы подтвердилось, что осложнения были связаны с препаратом. Это происходило из-за нарушения правил применения вакцины. Потому следует стремиться к тому, чтобы вакцинация была еще более безопасной и эффективной и проводилась с соблюдением всех правил использования вакцины.

Сегодня существует много домыслов о том, что с вакцинацией связано возникновение аутизма, ДЦП, но массовые эпидемиологические исследования показывают, что такой связи нет. Вакцины не угнетают иммунитет, не способствуют развитию тяжелых заболеваний. Я призываю родителей к тому, чтобы они думали о здоровье своих детей и предупреждении детских заболеваний. Для этого нужно проводить активную иммунизацию, вакцинопрофилактику инфекционных болезней.

- Есть категория жителей, которые говорят, в том числе в социальных сетях, что вакцина от COVID-19 разработана быстро. Что бы вы ответили на это?

- Быстро - не значит плохо. Мы живем в XXI веке, и нам не нужно, как это было ранее, 13 лет культивировать возбудитель туберкулеза, чтобы получить безопасный штамм. Ученые очень быстро расшифровали геном вируса, определили, какие белки отвечают за развитие протективного иммунитета (п ротективный иммунитет формируется как после пережитого инфицирования, так и после вакцинирования - корр.).

Важный фактор, способствовавший интенсивной разработке вакцины – это то, что технологии, которые используют при получении вакцин против коронавируса, были апробированы на других инфекциях.

Стоит отметить, что все вакцины, которые сегодня используют в практике, прошли полный набор необходимых исследований, начиная от доклинических, затем три стадии клинических испытаний. Только после этого государство в лице регулирующего органа - Министерства здравоохранения - допускает вакцины к использованию. Казахстан вошел в то небольшое количество стран, у которых есть собственная разработанная вакцина. Это большое научное достижение.

Разработкой казахстанской вакцины против COVID-19, получившей первое название QazVac, занимался Научный центр проблем биологической безопасности Министерства образования и науки РК. Уже на этапе разработки ученые отметили, что вакцина будет работать, после ее применения возникнет иммунный ответ и она будет безопасна. Что касается аллергических реакций, от этого не застрахована ни одна вакцина в мире, но специфических осложнений нет.

- В разное время в отдельных странах вспыхивают те или иные опасные инфекции. Пример тому - лихорадка Денге, которой в 2015 году, по данным ВОЗ, заразились 3,5 млн человек. Болезнь протекает тяжело, с лихорадкой, сыпью и интоксикацией. Денге - не единственная опасная болезнь, от которой ищут спасения с помощью прививок. Что в целом представляет собой разработка вакцин от особо опасных инфекций?

- Разработка и производство вакцин для профилактики особо опасных инфекций ведется в соответствии с международными требованиями Всемирной организации здравоохранения. В первую очередь, они касаются безопасности и специфической активности, соблюдения правил надлежащей производственной практики (GMP) и государственного контроля. При этом используются как традиционные технологии их производства, так и новые, связанные с использованием последних научных достижений в области иммунологии, генетики, микробиологии, биотехнологии, машино- и приборостроении, компьютерных технологий.

Так, для профилактики чумы разрабатываются новые химические вакцины, вакцины с использованием рекомбинантных белков, живые вакцины на основе генномодифицированных бактерий, антиидиотипические и другие. В то же время разработка вакцин против сибирской язвы включает получение рекомбинантных вакцин. Идет поиск и получение новых штаммов для создания новых живых туляремийных вакцин.

Что касается Денге, в конце 2015 - начале 2016 годов в ряде стран была зарегистрирована первая вакцина против Денге - Dengvaxia (CYD-TDV) компании Sanofi Pasteur. Она предназначалась для людей в возрасте 9-45 лет, проживающих в эндемических районах. К слову, в Казахстане регистрировались завозные случаи заболеваний лихорадкой Денге. Речь идет о туристах, отдыхавших в странах Юго-Восточной Азии.

- В чем заключается опасность эпидемий в глобальном мире, помимо угрозы здоровью и жизни человека?

- Мы знаем, что на протяжении долгого времени инфекционные заболевания были основной причиной смерти людей. Эпидемии чумы, натуральной оспы, опасных лихорадок уносили миллионы человеческих жизней. Исчезали города и целые государства. Сегодня человечество достигло серьезных успехов в борьбе с инфекционными болезнями. Они уже давно потеряли пальму первенства среди причин смерти людей. Но сражение не закончено, возникают новые инфекции, активизируются старые, хорошо известные, которые по-прежнему уносят тысячи, десятки тысяч человеческих жизней.

Эпидемии опасных инфекций могут разрушить экономику любой страны, повлиять на политические процессы, особенно если государства относятся к группе развивающихся. Достаточно вспомнить недавнюю эпидемию холеры на Гаити, лихорадки Эбола в Африке. Пандемическое распространение COVID-19 стало неожиданностью для большинства людей и целых стран, хотя возбудители этого рода вирусов были известны давно, и инфекция с респираторным компонентом неоднократно проявляла себя поражением тех или иных представителей животного мира.

- Спасибо за беседу!