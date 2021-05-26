НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр объяснил, почему не снижаются ставки кредитования на строительство молочно-товарных ферм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день при ценообразовании ставка вознаграждения по кредитным продуктам устанавливается исходя из стоимости заемных средств, административных расходов, надбавки за кредитный риск и маржи рентабельности. Стоит отметить, что направления на закуп племенного КРС, а также строительство МТФ финансируются по коммерческим продуктовым линейкам на рыночных условиях. Ценообразование данных продуктовых линеек напрямую зависит от стоимости заемного капитала и источников привлеченных средств в купе с микшированием с собственными средствами, с целью получения благоприятной ставки фондирования для фермера. В связи с чем для реализации данных программ кредитующие организации прибегает к привлечению денежных средств с рынков капитала без получения льготного периода», - написал Роман Скляр в ответ на депутатский запрос.

При этом, отметил зампремьера, с учетом текущей рыночной конъюнктуры рынка капитала, средняя стоимость заимствования в настоящее время составляет порядка 12-13% годовых.

«Принимая во внимание данную политику ценообразования ставок кредитования, снижение ставки кредитования на строительство МТФ не представляется возможным. В настоящее время действующими Программами кредитования «Сыбага», «Агробизнес», «Ырыс» предусмотрены следующие льготные периоды по погашению основного долга и вознаграждения: по программе «Сыбага» - не более 30 месяцев; по программе «Агробизнес» - не более 24 месяцев; по программе «Ырыс» - не более 24 месяцев», - заключил Р. Скляр.

При этом льготный период был установлен исходя из установленных норм и сроков производственного цикла и технологического процесса животноводства с учетом кредитной нагрузки и возможности погашения своих кредитных обязательств.

Таким образом, при правильной организации технологического процесса и соблюдении основных требований программ, срок льготного периода является оптимальным.