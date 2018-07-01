Почему не работают пополненные транспортные карты в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» рассказали, когда станет возможным пополнять транспортные карты онлайн через банки «Kazkom» и «Halyk», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Homebank» и «My halyk» - эти банковские системы будут подключаться, срок - до сентября», - сказала корреспонденту «Казинформа» в телефонном разговоре пресс-секретарь «Астана LRT» Науат Азанбаева.

Она также ответила на жалобы пассажиров о том, что пополненная онлайн транспортная карта не валидируется в автобусах.

«Как всем известно, с 1 июля 2018 года мы подключили возможность удаленного пополнения через Qiwi-терминалы. С 20 июля стало возможным пополнять через электронный кошелек банка Kaspi. Все это работает, но в контакт центр поступает очень много звонков по поводу того, что карта не пополнилась. Система «Астана LRT» работает в оффлайн-режиме. Все пополнения, которые произошли удаленно, поступают не моментально, а через 12-24 часов. Поэтому, мы просим заранее пополнять свои транспортные карты», - подчеркнула Н. Азанбаева.

По ее словам, при пополнении через RTVM-автоматы и через специализированные кассы, деньги поступают моментально. При удаленном формате пополнения, поступление занимает некоторое время.

«Чтобы активировать карту, необходимо приложить ее к валидатору и удерживать ее там до 10 секунд. В это время происходит синхронизация данных. Для правильного обмена данными карту необходимо плотно прикладывать к плоскости считывателя. На дисплее валидатора должна появится надпись «Пополнение. Ок», - добавила представитель организации.