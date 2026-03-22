Почему Наурыз считался символом обновления — объяснение историка

Наурыз в казахской культуре является не только одним из самых древних праздников, но и самым распространенным, поскольку практически все народы, проживающие на евразийском континенте, так или иначе отмечают день весеннего равноденствия.

Историк объясняет, что корни праздника уходят в глубокую древность, когда человек верил, что у всех явлений природы — солнца, ветра, воды — есть душа. Это делалось, чтобы обезопасить существование человека.

В те времена мир казался опасным и непредсказуемым, все стихии были враждебны человеку. Поэтому наделение душой всех явлений внешнего мира давало возможность вступать с ними в контакт, то есть их можно было задобрить, умилостивить, чтобы они помогали в жизни и оберегали от бед и страданий.

— Но происхождение праздника также связано с природно-климатическими условиями евразийского континента, потому что именно наш регион характеризуется четким делением на времена года, и самым тяжелым и сложным периодом являлась зима. Это когда день угасает, солнце отдаляется, вся природа «умирает», и выжить в этот период очень сложно. Поэтому к зиме готовились, ее переживали, а сам период перехода от зимы к лету, к теплу, к новому весеннему периоду считался очень важным событием, — подчеркивает Салтанат Асанова.

Кадр из видео @qalamhistory

Поэтому 22 марта, день весеннего равноденствия, является днем перехода от темного, почти смертельного периода к свету и обновлению.

— В традиционной культуре всех народов, в том числе и в казахской, этот переход всегда рассматривался как период обновления. Считалось, что в день весеннего равноденствия все светила, известные казахам в древности, приобретали свое первоначальное положение — солнце и все звезды начинали новый круг. Поэтому это считалось периодом обновления, перехода, начала нового цикла. Наурыз воспринимался как праздник обновления, днем благополучного перехода от одного состояния в другое, — отмечает она.

С этим также были связаны определенные обряды. Все традиционные обряды в казахской культуре сопровождаются обрядовыми действиями, такими как шашу, посещение гостей, различными развлекательными, зрелищными или спортивно-военизированными играми. Все зависело от масштаба праздника.

Если он праздновался внутри рода или небольшой общины, аула, торжество было менее масштабным. Если же на уровне межродовой общины, празднование могло приобретать очень большой размах.

— Кульминацией праздника во все времена являлся наурыз көже — ритуальная пища, которая готовилась из семи основных компонентов: воды, злаков, молока, масла, соли, мяса, а также других ингредиентов и сладостей. С точки зрения кулинарной привлекательности наурыз көже представляет собой сочетание компонентов, которые обычно не совмещают. Но поскольку эта пища ритуальная, ее вкусовые качества уходили на второй план, а на первый выходил именно состав. Все составляющие наурыз көже были маркерами плодородия, достатка и благоденствия. Пусть будет много молока, пусть много зерна, пусть мясо не истощается, пусть сладость присутствует — все это символизировало благополучие, — объясняет историк.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

Считалось, что наурыз көже нужно приготовить в большом количестве. Казан и другие емкости, в которых готовилась пища, должны были быть полными — это символизировало достаток, благоденствие и сытость на будущий год. Более того, все должны были попробовать наурыз көже.

Если человек не попробовал наурыз көже, считалось, что он может не пережить следующий, будет болен или его не коснется благодать. Старики всегда подчеркивали, что блюдо обязательно нужно попробовать.

Фактор обновления проявлялся и в других обрядах. Во время празднования старались тщательно очистить дом или жилище, надевали чистую, обновленную или новую, красивую одежду, которая хранилась для особых праздников. Выставлялось лучшая посуда, элементы интерьера. Все это имело символическое значение.

Во время праздника считалось, что все емкости в доме нужно было наполнить какой-либо жидкостью — молоком, водой — что символизировало полноту, достаток и сохранение благополучия на будущий год. Чем больше гостей приходило и пробовало наурыз көже, тем лучше это считалось для дома и семьи.

Вечером во время празднования Наурыза обязательно зажигался костер. Вокруг него проводились различные традиционные игры: алтыбакан, молодежные игры, а также состязания — борьба, айтыс, выступления акынов и другие формы народного празднования. Огонь символизировал процесс обновления и очищения, поскольку в казахской традиционной культуре он ассоциируется с очищением.

— Даже во время перекочевки скота с зимнего пастбища на летнее или на весеннее пастбища скот прогоняли между двумя горящими кострами. Считалось, что происходит процесс очищения, — сказала Салтанат Асанова.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Историк отмечает, праздник Наурыз имеет продолжительную историю и претерпевал различные влияния, давления, а также забвение. С распространением ислама в средние века он перестал быть общим праздником, который отмечался на уровне родов и общин, а стал более семейным, локальным торжеством, но при этом сохранялся.

— Самый сложный период в истории празднования Наурыза и сохранения его как праздника — советское время. Советская идеология провозглашала построение нового общества, формирование нового человека, нового мировоззрения. Все, что оставалось в прошлом, все культурное наследие казахского народа, считалось пережитком, в частности и Наурыз тоже объявлялся явлением, которое характеризовалось как феодально-байский архаизм. В 1926 году был официально издан декрет о запрете празднования Наурыза в Казахской АССР. Этот запрет действовал на протяжении всего Советского периода, только в 1988 году, когда произошла либерализация и ослабление идеологического давления, ситуация изменилась, — рассказывает Салтанат Асанова.

Этим обстоятельством воспользовались казахские партийные руководители, в частности Узбекали Джанибеков, который добился возможности празднования Наурыза. Впервые в истории Казахстана в 20 веке Наурыз был разрешен к празднованию в 1988 году.

В 2001 году Наурыз официально получил статус государственного праздника в Казахстане, а с 2006 года стал выходным днем. Традиции празднования продолжают развиваться и сегодня.

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

В 2024 году было принято решение о еще большем расширении значимости и смысла Наурыза в казахской культуре. Теперь праздник отмечается с 14 до 22 марта, и каждый день имеет свое название.

— Обычай празднования Наурыза с 14 марта известен и сохранился даже в советское время, особенно на западе страны. Он называется Көрісу или Амал мерекесі. Он тесно связан с кочевым образом жизни — с перекочевкой с зимнего пастбища (қыстау) на весенние пастбища — көктеу, а затем уже на жайлау. Во время зимовки родовая община, то есть род, который составлял единицу и включал несколько аулов, дробилась. Чтобы пережить зиму с большим количеством скота и людей, невозможно было оставаться в одном месте, поэтому род дробился, а родственники разделялись. Зима сама по себе была тяжелым периодом, и это разделение усугубляло ситуацию. Когда покидали зимовки и переходили на новые пастбища, род снова собирался, и родственники радостно встречались друг с другом. Этот обычай называется Көрісу, — объясняет историк.

Его смысл — посетить всех родственников, узнать их положение, что произошло, поделиться новостями. Атрибутом этого обряда является объятие. В первую очередь посещают старших родственников и приносят им подарки.

Поскольку у казахов много родственников — существует 99 наименований кровных родственников и три вида групп родственников — всех их должны были посетить, со всеми нужно поделиться новостями, поэтому процесс празднования занимает длительное время.

— Принятая в 2024 году расширенная программа празднования Наурыза является свидетельством того, что Наурыз становится важной частью современной культуры Казахстана, — заключила Салтанат Асанова.

Фото: Минкультуры и информации

