Почему Национальный госпиталь нуждается в обновлении

Национальный госпиталь Медицинского центра УДП РК на протяжении многих десятилетий оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь населению. Однако время меняет не только медицинские технологии, но и требования к безопасности медицинских объектов.

— Вопрос модернизации Национального госпиталя возник не сегодня. Необходимость обновления инфраструктуры неоднократно учитывалась в рамках рекомендаций международных экспертов JCI, которые обращали внимание на современные требования к организации лечебного процесса, безопасности пациентов и развитию медицинской инфраструктуры, — сообщает пресс-служба Медцентра УДП РК.

Отмечается, что за последние десять лет проведен ряд обследований, результаты которых показывали износ конструкций, устаревание инженерных сетей и необходимость повышения сейсмостойкости объектов. Речь шла не о единичных замечаниях, а о выводах, которые подтверждались из года в год.

— В 2019 году эксперты рекомендовали усиление отдельных конструкций. В 2021 году обследования подтвердили необходимость капитального ремонта. В 2022 году одно из зданий было признано ограниченно работоспособным, после чего было рекомендовано разработать проект его усиления. Для постоянного контроля за состоянием конструкций на объекте установили специальную систему мониторинга. Фактически вопрос обновления госпиталя стал актуальным задолго до землетрясений 2024 года. Еще тогда рассматривались варианты поэтапного переноса отдельных подразделений для обеспечения безопасной работы медицинского учреждения. Землетрясения лишь подтвердили существовавшие риски. После дополнительных обследований были выявлены новые повреждения конструкций. Это стало еще одним подтверждением того, что накопившиеся проблемы невозможно решить отдельными локальными ремонтами, — поделилась пресс-служба Медцентра УДП РК.

Реализация проекта предполагает реконструкцию существующих объектов, усиление зданий и строительство новых корпусов.

— Проведенный анализ показал, что для дальнейшей безопасной эксплуатации ряда объектов требуется масштабное усиление зданий. Однако стоимость таких работ в отдельных случаях приближается к стоимости строительства новых корпусов, при этом не обеспечивая сопоставимого срока службы и не устраняя все инфраструктурные ограничения. Именно поэтому было принято решение о поэтапном обновлении Национального госпиталя. Проект предусматривает реконструкцию части объектов, усиление отдельных зданий и строительство новых корпусов там, где это является наиболее эффективным решением, — уточнили в Медцентре УДП РК.

Главная цель модернизации — обеспечить безопасность пациентов и медицинского персонала, создать современную лечебную инфраструктуру и сохранить возможность оказания качественной медицинской помощи на долгие годы вперед.