    18:03, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Почему Нацбанк запускает пилотную площадку для криптоинноваций

    Стейблкоин полностью обеспечен тенге в соотношении один к одному. Об этом в подкасте агентства Kazinform «BIZDIÑ ORTA» рассказал эксперт по инновациям Национального банка Казахстана Бахыт Смекенов.

    Почему Нацбанк запускает пилотную площадку для криптоинноваций
    Кадр из видео

    — Область применения стейблкоина весьма широка. Если рассматривать роль коммерческого банка, то, во-первых, стейблкоин обеспечен тенге, которые размещаются и хранятся на изолированном счете банка. Во-вторых, стейблкоин можно использовать с платёжными картами коммерческих банков. Что касается регулируемой пилотной площадки Национального банка, то это изолированная и ограниченная среда, предназначенная для тестирования новых финансовых и крипто-фиатных сервисов. Главная задача этой площадки — выявить и контролировать риски, связанные с использованием новых сервисов, до их широкого внедрения. После этого разрабатываются правила по снижению выявленных рисков, и только затем инновационные решения вводятся в широкое обращение, — пояснил эксперт.

    По его словам, в июне Национальный банк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разрешили банкам второго уровня выпуск криптокарт.

    — Криптокарта — это не просто банковский продукт. Она создаётся благодаря совместной работе нескольких партнёров — в этом процессе участвуют как криптобиржа, так и банк. При оплате криптокартой стейблкоин мгновенно конвертируется в тенге и в форме национальной валюты поступает предпринимателю. Эта операция занимает всего несколько секунд. Преимущество стейблкоина заключается в том, что он полностью обеспечен тенге в соотношении один к одному. Благодаря этому риск ценовых колебаний сводится к минимуму, — отметил Бахыт Смекенов.

    Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане был запущен первый стейблкоин, привязанный к тенге.

    Теги:
    Криптовалюта Стейблкоин Экономика
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
