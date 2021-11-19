Почему на спектакль «Борте» выделили 246 млн тенге, пояснил Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев высказался о спектакле «Борте», премьерный показ которого состоялся в новом театре Туркестана. На спектакль потратили 246 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в СЦК акима спросили, почему на постановку спектакля выделили 246 млн тенге.

«Мы всю смету проверили. Там ничего лишнего не предусмотрено. Учитывая то, что это новый абсолютно театр. Гонорар авторов, режиссера, зарплата актеров - все обосновано, проверка показала. В целом, наоборот, мы благодарны коллективу этого театра за то, что приехали в Туркестан. Все они работали в столицах, в том числе за рубежом. Первую постановку на таком уровне поставили. Сегодня этот театр является достопримечательностью нашего города. Чтобы посмотреть этот театр, специально приезжают люди из других городов», - рассказал Умирзак Шукеев, отвечая на вопросы журналистов.

Также аким прокомментировал вопрос касательно того, что спектакль можно было организовать в пределах 3-4 млн тенге.

«Вы говорите, что за 3-4 млн… Я не очень представляю, как можно за 3-4 млн поставить спектакль. Я интересовался сметами спектаклей. Район 200 млн тенге для спектакля, для ведущих театров не является большой суммой», - сказал У.Шукеев.

«Все, кто занимается расходами, несут персональную ответственность. Поэтому важно объективно рассматривать и уважать труд людей, которые с душой относятся к тому, чтобы сделать Туркестан культурным центром», - заявил аким Туркестанской области.

Напомним, 9-10 октября состоялось открытие Туркестанского музыкально-драматического театра. Дебютной постановкой на сцене стала пьеса «Борте» известного писателя-драматурга, лауреата государственной премии РК Дулата Исабекова.