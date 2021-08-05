Почему можно доверять вакцинам от коронавируса, ответила врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева ответила антиваксерам, пытающимся создать общий фон недоверия к казахстанской и российской вакцинам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главврач сообщила, что в Алматы вакцинации подлежат более 1 млн человек. Пока первым компонентом привиты 635 тысяч человек. Обе дозы вакцины получили около 350 тысяч алматинцев. По мнению главврача, этого крайне мало для мегаполиса, где живет свыше 2 млн человек.

«На сегодня казахстанцам доступны различные виды вакцин от коронавируса. «Спутник V» одобрен уже в 67 странах, таких как Сербия, Венгрия, ОАЭ, Мексика, Турция, Бразилия, Иордания, Шри-Ланка и так далее», - говорит Ф. Агибаева.

По ее словам, современная вакцина от коронавируса – это безусловное достижение мировой медицины, так как препараты были созданы в рекордно короткие сроки. Она считает, что сравнивать современную науку с ситуацией пятидесятилетней давности, когда вакцины разрабатывались годами, бессмысленно, ведь именно благодаря развитию прогресса удалось моделировать их создание.

Ф. Агибаева добавила, что вакцина работает при любом штамме, ведь сама структура вируса неизменна, и прививка, без всяких сомнений, будет формировать иммунитет. Она не гарантирует полного отсутствия вероятности заболеть, но у привитого человека коронавирус будет протекать в легкой форме и без осложнений.

Врач призвала антиваксеров не подвергать безосновательной критике вакцины от КВИ, а население - довериться медицине и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

«Особенно сейчас, в пик заболеваемости, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки, использовать медицинские маски, помнить о социальном дистанцировании, исключить посещение детьми мест массовых скоплений людей, больших игровых площадок», - отметила Ф. Агибаева.