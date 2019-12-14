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Почему молодежь желает остаться в Алматы, рассказал аким города

14 Декабря 2019 14:14
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Почему молодежь желает остаться в Алматы, рассказал аким города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почему молодежь желает остаться в мегаполисе и не хочет уезжать, рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Алматы - город молодежи с высшим образованием во всех сферах. Здесь расположены 39 университетов, в которых обучаются более 170 тысяч студентов. Среди них студенты из других областей. Многие из них после окончания вузов не возвращаются, а остаются. Мы это понимаем, очень сложно расставаться с мегаполисом, где ты обучался 5 лет. Это город любви, счастья, праздника, можно сказать город будущего», - сказал Бакытжан Сагинтаев, обращаясь работающей молодежи во время церемонии вручения ключей от квартир.

По словам градоначальника, не вся молодежь имеет приобрести квартиру.

«После окончания вузов молодежь устраивается на работу. Создает семью. Но возможности приобрести квартиры у некоторых нет. Это начинающие молодые учителя, врачи, писатели, поэты и другие... Поэтому мы предусматриваем в своей программе в дальнейшем выделить молодым учителям, врачам, писателям, поэтам по 100 квартир», - сказал аким.

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Ключевые слова: Алматы, Один пояс, один путь, Молодежь,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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